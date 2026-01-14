Света в Киеве завтра станет больше: что говорит Свириденко и сколько длятся отключения сейчас
При отсутствии новых ударов россиян по энергетике ситуация со светом в Киеве должна улучшиться уже завтра, 14 января, отключений электроэнергии станет меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Как я и говорила, если не будет массированных атак, хочу на этом еще раз подчеркнуть, то у нас с четверга с вечера будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, но я говорю, что это будет четверг", - подчеркнула Свириденко.
По словам главы правительства, сейчас в Киеве действуют такие ориентировочные графики - 5 часов со светом и 5 без света, это по правому берегу, а именно Шевченковский, Подольский частично, Соломенский, Голосеевский и Печерский районы.
Она также отметила, что левый берег, а именно Днепровский, Дарницкий, Деснянский, а также частично Шевченковский и Оболонский районы на правом берегу имеют свет по 3-4 часа, и 9-10 часов без света.
Ситуация со светом в Киеве
По данным Минэнерго, сложнее всего ситуация со светом в Украине по состоянию на утро 14 января остается в столичном регионе - Киеве и области.
По состоянию на сегодня, 14 января, в Киеве действуют экстренные или аварийные отключения электроэнергии. При этом на одном берегу столицы ситуация со светом сложнее, чем на другом.
Также отметим, что вчера, 13 января, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Читайте также, какие бывают типы отключений света и когда действуют графики, и что такое очереди отключений электроэнергии и как они работают.