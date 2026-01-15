ua en ru
Россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру в Житомирской области

Житомирская область, Четверг 15 января 2026 08:45
Россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру в Житомирской области Фото: россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру в Житомирской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 15 января нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области", - сообщил Бунечко.

По его словам, в результате вражеских ударов никто не пострадал.

Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.

Обстрелы Житомирской области

Напомним, в ночь на 11 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Из-за попадания возникли пожары.

В результате атаки ранения получили двое работников. У них травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Также в ночь на 13 января россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области. Под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах, вспыхнули пожары.

