Россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру в Житомирской области

Российские войска в ночь на 15 января нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области", - сообщил Бунечко.

По его словам, в результате вражеских ударов никто не пострадал.

Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям.