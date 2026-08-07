Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)

Фото: дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (Getty Images)

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В начале августа подразделение ГУР "Group 13" уничтожило вражеский ЗРГК "Панцирь-С1" и военный кран во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.