ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)

10:20 07.08.2026 Пт
1 мин
ГУР нанесло врагу потери на около 15 млн долларов
aimg Татьяна Степанова
Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео) Фото: дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В начале августа подразделение ГУР "Group 13" уничтожило вражеский ЗРГК "Панцирь-С1" и военный кран во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков.

Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 млн долларов.

Для поражения наземных целей окупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, использовали многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.

Успешные операции ГУР

Напомним, ранее дроны ГУР поразили дорогостоящие цели российских оккупантов на юге Украины - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию "Форпост".

Также дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.

Недавно в Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым ГУР Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом