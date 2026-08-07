Дроны ГУР уничтожили российский "Панцирь-С1" и военный кран в Крыму (видео)
В начале августа подразделение ГУР "Group 13" уничтожило вражеский ЗРГК "Панцирь-С1" и военный кран во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщается, операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков.
Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 млн долларов.
Для поражения наземных целей окупантов во время операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, использовали многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.
Успешные операции ГУР
Напомним, ранее дроны ГУР поразили дорогостоящие цели российских оккупантов на юге Украины - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию "Форпост".
Также дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.
Недавно в Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.