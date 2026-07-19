Секреты моря или физика? Почему на самом деле вода днем кажется холоднее, чем утром

Летняя жара и прохладная вода кажутся идеальным сочетанием для отдыха. Однако досуг на пляже должен быть источником удовольствия, а не испытанием для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Главное: Физика ощущений : организм человека "фиксирует" не температуру окружающей среды или воды, а интенсивность потери собственного тепла.

: организм человека "фиксирует" не температуру окружающей среды или воды, а интенсивность потери собственного тепла. Теплопроводность : вода имеет значительно более высокую плотность, чем воздух, поэтому "забирает" тепло быстрее.

: вода имеет значительно более высокую плотность, чем воздух, поэтому "забирает" тепло быстрее. Контраст градусов : на жаре тело человека нагревается, поэтому при контакте с водой разница температур становится выше.

: на жаре тело человека нагревается, поэтому при контакте с водой разница температур становится выше. Суть явления : море днем кажется более холодным (чем утром) не из-за изменения температуры воды, а из-за "реакции" организма.

: море днем кажется более холодным (чем утром) не из-за изменения температуры воды, а из-за "реакции" организма. Риск в жару : резкое погружение человека в воду после пребывания на солнце вызывает мгновенное сужение сосудов, а это - опасный стресс для организма.

: резкое погружение человека в воду после пребывания на солнце вызывает мгновенное сужение сосудов, а это - опасный стресс для организма. Оптимальное время: специалисты советуют купаться утром или вечером, когда контраст температур - минимальный.

Как организм "фиксирует" температуру воды

Украинцам напомнили, что утром море в некоторых случаях может ощущаться более теплым, чем днем (когда воздух обычно более жаркий).

"Бывает придешь летом на пляж, поплаваешь, выйдешь на берег отдохнуть и позагорать, и снова к воде. А она... будто стала холоднее", - поделились специалисты Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей из города Одесса.

Именно они подготовили текст опубликованной УкрГМЦ статьи - объяснили, как это возможно.

Все зависит, по словам экспертов, не только от ощущений человека, но и от законов физики.

Утром море может казаться теплее, чем днем (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

"На самом деле человек чувствует не температуру, а количество тепла, которое теряет тело (ведь температура тела человека обычно выше, чем окружающей среды)", - сообщили гражданам.

Следовательно, дело "в наших ощущениях, теплопроводности, тепле и температуре".

Какая разница между температурой и теплом

"Рассмотрим тепло и температуру. Различить их не всегда легко", - признались специалисты Гидрометеорологического центра.

Если не очень сильно углубляться в научные термины, можно сказать, что:

температура - это мера интенсивности теплового движения атомов и молекул;

- это мера интенсивности теплового движения атомов и молекул; тепло - это поток энергии от одного объекта к другому, вызванный разницей температур.

То есть "передача тепла меняет температуру".

"Тепло - это энергия. Раздел физики, изучающий движение энергии во Вселенной называется термодинамика", - напомнили украинцам.

Как "работает" теплопроводность

Теплопроводность - это способность вещества проводить тепло. Следовательно, чем больше теплопроводность, тем лучше тепло передается.

Наибольшую теплопроводность имеют вещества, в которых тепло переносится свободными электронами (высокая теплопроводность обычно у металлов).

Тем временем воздух имеет небольшую плотность молекул, поэтому для него характерна малая теплопроводность.

"Именно поэтому хорошие теплоизолирующие свойства имеют птичий пух, пенопласт и т.д. То есть объекты и материалы, в которых много пустот, заполненных воздухом", - уточнили в УкрГМЦ.

Эксперты отметили, что в воздухе тепло лучше переносится благодаря конвекции, то есть потоками воздуха.

А вот вода - имеет большую плотность (большую теплопроводность) чем воздух. Следовательно, она отнимает у человека и больше тепла.

Почему утром море кажется теплее, чем днем

Ночью воздух на пляже охлаждается быстрее воды (которая лучше сохраняет тепло, накопленное за предыдущий день).

Таким образом, утром его температура почти не отличается от температуры водоема.

Температура воздуха утром - близка к температуре воды (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Но чем выше солнце поднимается над горизонтом, тем больше нагревается земная поверхность. А от нее - и воздух.

Активному воздействию солнечных лучей подвергается также и кожа человека - ее температура возрастает.

При этом температура воды - растет гораздо медленнее.

Итак, поскольку вода отводит тепло от нашего тела более эффективно, чем воздух, она ощущается более прохладной .

Вода проводит тепло лучше воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Иными словами, это и есть ответ на наш вопрос.

"Чем больше контраст температуры поверхности тела и воды, тем больше теплопотеря и тем более сильный "холод" чувствует человек", - сообщили специалисты.

Солнце в течение дня нагревает воду значительно медленнее, чем воздух или кожу человека (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда купаться летом оптимально для здоровья

В заключение внимание украинцев обратили на "медицинский фактор потери тепла".

"Когда температура кожи повышается, кровеносные сосуды начинают расширяться, глубина дыхания увеличивается. Это способствует теплопотере", - напомнили эксперты Гидрометеорологического центра.

Но когда мозг получает сигнал о понижении температуры кожи, все происходит наоборот:

происходит системное сужение кровеносных сосудов;

поверхностный кровоток отводится внутрь организма (тем самым уменьшая отвод тепла наружу).

Именно поэтому, погружаясь в прохладную воду, следует помнить - это может быть не только облегчением в жару и улучшением кровообращения, но и стать негативным стрессом для сосудистой системы.

"Особенно высокие риски - в первые секунды погружения", - отметили специалисты.

Отдых у воды летом должен быть безопасным (фото: Оксана Скляр, Украинский гидрометеорологический центр)

Следовательно, в целом для морских купаний в летнюю жару лучше выбирать:

либо утренние часы;

либо вечерние часы.

"Желаем приятного и безопасного отдыха на побережье", - подытожили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.