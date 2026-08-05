ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

09:12 05.08.2026 Ср
4 мин
Некоторые культуры на огородах и полях в конце прошлого месяца оказались "под ударом"
aimg Ирина Костенко
От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле Местами погода в июле "ударила" по будущему урожаю (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Неблагоприятные погодные условия в конце июля - от температур ниже нормы до локальных сильных ливней, шквалов и града - нанесли ущерб некоторым культурам в разных регионах. Местами при этом сохранялась засуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Аномальная прохлада: в третьей декаде июля средняя температура воздуха в Украине оказалась на 2-3°С ниже нормы, отвечая скорее показателям второй половины июня.
  • Неблагоприятные процессы: в конце июля через территорию страны переместились несколько циклонов и активных холодных атмосферных фронтов.
  • Нетипичные осадки: дожди по территории страны распределились необычно - на западе их было значительно меньше, тогда как южные, центральные и восточные области накрывали местами сильные ливни со шквалами и градом.
  • Проблемы из-за влаги: в правобережных областях дожди и высокая влажность создавали риски для качества ранних зерновых (почернение, грибковые болезни, развитие вредителей на посевах) и тормозили уборочную кампанию.
  • Грунтовая засуха: в отдельных районах Харьковской и южных областей из-за дефицита осадков продолжалась засуха, что обуславливало угнетение растений, преждевременное созревание поздних культур, вероятное уменьшение их урожайности.
  • Холодные ночи: низкие ночные температуры воздуха и почвы в отдельные дни негативно сказывались на развитии теплолюбивых и овощных сельскохозяйственных культур.

Особенности погоды в Украине в конце июля

По данным специалистов УкрГМЦ, в течение третьей декады июля 2026 года в Украине преобладала прохладная для середины лета погода.

Уточняется, что в самые прохладные дни средняя суточная температура воздуха была на 3-7°С ниже нормы.

В середине декады - температурный фон приблизился к близким к норме показателям.

Однако в целом уровень средней декадной температуры воздуха:

  • оказался на 2-3°С ниже нормы;
  • отвечал по норме показателям второй половины июня.
Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Почему распределение осадков в этот период было нетипичным

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение декады через территорию страны переместились несколько:

  • циклонов;
  • активных холодных атмосферных фронтов.

"Которые во многих случаях сопровождались сильными ливнями, шквалами и градом", - напомнили украинцам.

Уточняется, что характер осадков был типично летним (преимущественно локальные грозовые дожди разной интенсивности).

А вот распределение осадков по территории страны - было нетипичным (в западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной).

В целом самое большое количество осадков наблюдалось:

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях.

От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июлеАгрометеорологические условия третьей декады июля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях культуры пострадали от влаги

Сообщается, что агрометеорологические условия третьей декады июля были неоднородными:

  • как по влиянию на вегетацию разных сельскохозяйственных культур;
  • так и по территории.

Так, в правобережных областях прохладная дождливая погода с высокой для июля влажностью воздуха и почвы создавали определенные риски насчет качества урожая ранних зерновых.

"В частности почернение и поражение зерна грибковыми болезнями, сдерживала созревание", - объяснили в УкрГМЦ.

Кроме того, дожди и росы сдерживали темпы уборочных работ.

Наблюдалось активное развитие вредителей на посевах.

Читайте также: Реки вместо улиц и град с куриное яйцо: последствия стихии на западе Украины (фото, видео)

В каких областях продолжалась почвенная засуха

Дефицит осадков отмечался в отдельных районах:

  • Харьковской области;
  • южных областей.

Там агрометеорологические условия складывались малоблагоприятно, продолжалась почвенная засуха.

В УкрГМЦ рассказали, что засуха обусловливала:

  • угнетение растений;
  • преждевременное созревание поздних сельскохозяйственных культур;
  • вероятное уменьшение их урожайности.
Читайте также: Жара бьет рекорды: где в Украине синоптики зафиксировали исторические максимумы (карта)

Какие культуры пострадали от ночного холода

В завершение специалисты УкрГМЦ констатировали, что низкие ночные температуры воздуха и почвы - в отдельные дни в конце июля - негативно влияли на развитие:

  • теплолюбивых сельскохозяйственных культур;
  • овощных сельскохозяйственных культур.

"Одновременно они сдерживали испарение влаги из почвы и вместе с периодическими дождями поддерживали влагообеспечение с.-х культур на удовлетворительном уровне", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как на будущий урожай в садах, на огородах и полях повлияли рекордная жара и сильные ливни в начале июля.

Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини аграрії Экология Климатолог Метеоролог Сад и огород Фермеры
Новости
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины