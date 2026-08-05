От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле
Неблагоприятные погодные условия в конце июля - от температур ниже нормы до локальных сильных ливней, шквалов и града - нанесли ущерб некоторым культурам в разных регионах. Местами при этом сохранялась засуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Аномальная прохлада: в третьей декаде июля средняя температура воздуха в Украине оказалась на 2-3°С ниже нормы, отвечая скорее показателям второй половины июня.
- Неблагоприятные процессы: в конце июля через территорию страны переместились несколько циклонов и активных холодных атмосферных фронтов.
- Нетипичные осадки: дожди по территории страны распределились необычно - на западе их было значительно меньше, тогда как южные, центральные и восточные области накрывали местами сильные ливни со шквалами и градом.
- Проблемы из-за влаги: в правобережных областях дожди и высокая влажность создавали риски для качества ранних зерновых (почернение, грибковые болезни, развитие вредителей на посевах) и тормозили уборочную кампанию.
- Грунтовая засуха: в отдельных районах Харьковской и южных областей из-за дефицита осадков продолжалась засуха, что обуславливало угнетение растений, преждевременное созревание поздних культур, вероятное уменьшение их урожайности.
- Холодные ночи: низкие ночные температуры воздуха и почвы в отдельные дни негативно сказывались на развитии теплолюбивых и овощных сельскохозяйственных культур.
Особенности погоды в Украине в конце июля
По данным специалистов УкрГМЦ, в течение третьей декады июля 2026 года в Украине преобладала прохладная для середины лета погода.
Уточняется, что в самые прохладные дни средняя суточная температура воздуха была на 3-7°С ниже нормы.
В середине декады - температурный фон приблизился к близким к норме показателям.
Однако в целом уровень средней декадной температуры воздуха:
- оказался на 2-3°С ниже нормы;
- отвечал по норме показателям второй половины июня.
Почему распределение осадков в этот период было нетипичным
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение декады через территорию страны переместились несколько:
- циклонов;
- активных холодных атмосферных фронтов.
"Которые во многих случаях сопровождались сильными ливнями, шквалами и градом", - напомнили украинцам.
Уточняется, что характер осадков был типично летним (преимущественно локальные грозовые дожди разной интенсивности).
А вот распределение осадков по территории страны - было нетипичным (в западной половине страны дождей было значительно меньше, чем в восточной).
В целом самое большое количество осадков наблюдалось:
- в южных областях;
- в центральных областях;
- в восточных областях.
Агрометеорологические условия третьей декады июля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В каких областях культуры пострадали от влаги
Сообщается, что агрометеорологические условия третьей декады июля были неоднородными:
- как по влиянию на вегетацию разных сельскохозяйственных культур;
- так и по территории.
Так, в правобережных областях прохладная дождливая погода с высокой для июля влажностью воздуха и почвы создавали определенные риски насчет качества урожая ранних зерновых.
"В частности почернение и поражение зерна грибковыми болезнями, сдерживала созревание", - объяснили в УкрГМЦ.
Кроме того, дожди и росы сдерживали темпы уборочных работ.
Наблюдалось активное развитие вредителей на посевах.
В каких областях продолжалась почвенная засуха
Дефицит осадков отмечался в отдельных районах:
- Харьковской области;
- южных областей.
Там агрометеорологические условия складывались малоблагоприятно, продолжалась почвенная засуха.
В УкрГМЦ рассказали, что засуха обусловливала:
- угнетение растений;
- преждевременное созревание поздних сельскохозяйственных культур;
- вероятное уменьшение их урожайности.
Какие культуры пострадали от ночного холода
В завершение специалисты УкрГМЦ констатировали, что низкие ночные температуры воздуха и почвы - в отдельные дни в конце июля - негативно влияли на развитие:
- теплолюбивых сельскохозяйственных культур;
- овощных сельскохозяйственных культур.
"Одновременно они сдерживали испарение влаги из почвы и вместе с периодическими дождями поддерживали влагообеспечение с.-х культур на удовлетворительном уровне", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как на будущий урожай в садах, на огородах и полях повлияли рекордная жара и сильные ливни в начале июля.
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