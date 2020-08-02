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Лукашенко заявив, що в Білорусь збиралися перекинути до 200 найманців

Білорусь, Мінськ, Неділя 02 серпня 2020 03:24
Лукашенко заявив, що в Білорусь збиралися перекинути до 200 найманців
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Він назвав затриманих бойовиків "першою групою"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що затримані в республіці 33 найманці є першими з 180-200 осіб. Вони були закинуті в країну з метою дестабілізації ситуації.

Про це він заявив на зустрічі з керівниками КДБ і Слідкому, передає сайт глави держави.

Він зазначив, що допуск до Білорусі російських військовослужбовців дає тільки президент і такого дозволу не було.

"Молодці, що з'ясували, що це перша група. Я прочитав доповідь, це точні дані сьогодні. І спроба там зараз заховати "хвіст "в Росії та сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця", - заявив він.

Нагадаємо, під Мінськом затримали кілька десятків бойовиків ПВК "Вагнера". Білоруські правоохоронці заявили, що бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуація перед виборами президента.

СБУ ініціює екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

Додамо, що проти затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" було відкрито кримінальну справу.

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