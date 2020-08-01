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Полтавського нападника ліквідували

Полтава, Субота 01 серпня 2020 03:52
Полтавського нападника ліквідували
Фото: захоплення заручника в Полтаві (poltava.to)
Автор: Инна Собора

Це сталося близько 2 години ночі

Полтавського терориста Романа Скрипника ліквідовано. Це сталося 1 серпня, близько 02.00, на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook.

Зловмисника виявила поліція в одному із нежилих будинків. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

"З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім". Вжитими заходами поліцейського звільнено. Злочинця ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл", - написав Геращенко.

За його словами, заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим.

Полтавського нападника ліквідували

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві правоохоронці намагалися затримати автовикрадача. Ним виявився раніше судимий Роман Скрипник. Під час затримання Скрипник взяв у заручники полковника поліції.

Згодом, злочинець відпустив поліцейського, покинув авто на дорозі і втік до лісу, де переховувався.

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