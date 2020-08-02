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Кравчук назвав перші кроки на переговорах щодо Донбасу

Україна, Київ, Неділя 02 серпня 2020 00:37
Кравчук назвав перші кроки на переговорах щодо Донбасу
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ці ініціативи можуть зняти питання про особливий статус

Створення фонду для відновлення і вільна економічна зона на території Донбасу. Ці питання могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту.

Про це розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що на переговорах необхідно підняти питання Будапештського меморандуму.

"Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, в цілому - понад 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують ", - сказав перший президент.

Кравчук нагадав, що під час його каденції була створена вільна економічна зона, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області.

"Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", - сказав він.

Раніше Кравчук заявив процес врегулювання ситуації на Донбасі вимагає участі Сполучених Штатів Америки.

Також в інтерв'ю РБК-Україна Кравчук розповів, які завдання йому поставив президента, а також про "червоні лінії" в переговорах по Донбасу.

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