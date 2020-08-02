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Корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю

Флорида, Неділя 02 серпня 2020 21:48
Корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Фото: астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі (twitter.com/NASA)
Автор: Дмитро Левицький

Це була перша місія NASA до МКС з використанням приватного корабля

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX приводнився у Мексиканській затоці після відстикування від Міжнародної космічної станції. Корабель повернув на Землю американських астронавтів Боба Бенкена та Дугласа Харлі.

Повернення корабля Crew Dragon транслювало космічне агентство NASA.

Американські астронавти повернулися на Землю після двох місяців перебування на МКС, куди їх доправив той самий корабель Crew Dragon. Це була перша місія космічного агентства NASA з застосуванням приватного корабля.

Crew Dragon з астронавтами на борту відстикувався від МКС вранці 2 серпня, після чого вирушив до Землі.

Нагадаємо, запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти відправилися на МКС не на російському "Союзі".

Корабель SpaceX зістикувався з МКС після 19 годин польоту, але астронавти зійшли на борт космічної станції лише через 2 години.

Додамо, після успішного запуску Crew Dragon, власник SpaceX Ілон Маск заявив про намір здійснити політ на Місяць у найближчі чотири роки.

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