Помер командир батальйону Української добровольчої армії

Фото: Андрій Гергет (facebook.com/andriy.gergert)

Пішов з життя комбат "Червень"

У суботу, 1 серпня, помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії. Серце зупинилося у заступника командира УДА Андрія Гергета.

Про це повідомив 8-й окремий батальйон "Аратта" у Facebook.

Про похоронні заходи у батальйоні обіцяють повідомити згодом.

Як пише "Новинарня", у Гергета була онкологічна хвороба - рак шлунку. У лютому хворого комбата перевезли до клініки у Відні, однак лікарі констатували, що хірургічне видалення пухлини не допоможе.

"Потрібна тільки жорстка хіміотерапія і препарати для підтримки імунітету", - розповідали побратими комбата "Червня".

Нагадаємо, троє військовослужбовців померли за тиждень у лавах Об'єднаних сил; у командуванні говорять, що у військових різко погіршилося здоров'я.

Крім того, у травні на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади; військовий помер від зупинки серця.