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Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського захоплювача

Полтава, Субота 01 серпня 2020 13:05
Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського захоплювача
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава МВС заявив, що підозрюваний підірвався на власній гранаті

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського захоплювача. Він зазначив, що підозрюваного ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на власній гранаті.

Відповідний ролик глава МВС опублікував у своєму Twitter.

Міністр заявив про неадекватну поведінку підозрюваного, який переховувався від правоохоронців понад тиждень.

"Нічні події в Опишні... Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!" - написав Аваков.

Так, поліція в одному з нежитлових будинків близько 2:00 ночі 1 серпня виявила втікача Романа Скрипника. Надалі підозрюваний, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Його звільнили, а злочинця ліквідували.

Заступник глави МВС Антон Геращенко наголосив, що у Скрипника був шанс залишитися у живих.

Як писало РБК-Україна, 23 липня у Полтаві силовики намагалися затримати автовикрадача - раніше судимого Скрипника; під час затримання підозрюваний взяв у заручники полковника поліції.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань поки не буде проводити розслідування про можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації полтавського загарбника.

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