Лига чемпионов возвращается: впервые за 20 лет без Украины

Лига чемпионов-2025/26 стартует без украинских клубов

Во вторник начинается основной раунд Лиги чемпионов сезона-2025/26. Главный клубный турнир Европы второй год подряд проводится по новой системе - без группового этапа.

Команды формируют единую таблицу, а каждый участник играет по восемь матчей с разными соперниками.

Этот розыгрыш станет историческим для украинского футбола, ведь впервые за последние 20 лет в главной сетке нет ни одного представителя Украины.

Последним шансом на попадание было киевское "Динамо", но команда Александра Шовковского уступила кипрскому "Пафосу" в третьем раунде квалификации.

Украинцы в составе топ-клубов

Несмотря на отсутствие украинских команд, в Лиге чемпионов сыграет сразу несколько наших футболистов:

Анатолий Трубин и Георгий Судаков (оба - "Бенфика") 16 сентября в Лиссабоне встретятся с "Карабахом".

Андрей Лунин ("Реал" Мадрид) в тот же день будет защищать ворота в матче против "Марселя".

Илья Забарный ("ПСЖ") в среду, 17 сентября, дебютирует в еврокубках в футболке парижского клуба в игре с "Аталантой".

Роман Яремчук будет представлять греческий "Олимпиакос", который сыграет против "Пафоса".

Алексей Кащук в составе "Карабаха" во второй раз в истории клуба сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Должен был быть и шестой украинец - Александр Зинченко, однако перед началом сезона он перешел из "Арсенала" в "Ноттингем Форест", который выступит только в Лиге Европы.

Не поможет своей команде и Михаил Мудрик, ведь вингера "Челси" отстранили от матчей из-за допингового дела.

Программа стартового тура

Вторник, 16 сентября

19:45 "Атлетик" - "Арсенал"

19:45 ПСВ - "Юнион Сент-Жиллуаз"

22:00 "Бенфика" - "Карабах"

22:00 "Реал" - "Марсель"

22:00 "Тоттенхэм" - "Вильярреал"

22:00 "Ювентус" - "Боруссия" Дортмунд

Среда, 17 сентября

19:45 "Олимпиакос" - "Пафос"

19:45 "Славия" - "Буде-Глимт"

22:00 "Аякс" - "Интер"

22:00 "Бавария" - "Челси"

22:00 "Ливерпуль" - "Атлетико"

22:00 ПСЖ - "Аталанта"

Четверг, 18 сентября

19:45 "Брюгге" - "Монако"

19:45 "Копенгаген" - "Байер"

22:00 "Айнтрахт" - "Галатасарай"

22:00 "Манчестер Сити" - "Наполи"

22:00 "Ньюкасл" - "Барселона"

22:00 "Спортинг" - "Кайрат"

Новый формат Лиги чемпионов

Основной этап состоит из восьми туров, которые пройдут с сентября по январь. Каждая команда должна сыграть четыре домашних и четыре выездных поединка с разными соперниками.

Топ-8 клубов напрямую выходят в 1/8 финала.

Команды с 9-го по 24-е места сойдутся в стыковых матчах за путевки в плей-офф.

Остальные участники прекращают борьбу в еврокубках - перехода в Лигу Европы больше нет.

Финал запланирован на 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Фавориты сезона

Главными претендентами на трофей букмекеры называют "Ливерпуль", ПСЖ, "Барселону" и "Реал". Парижане будут пытаться защитить титул - в прошлом сезоне они сенсационно разгромили "Интер" в финале со счетом 5:0 и впервые завоевали кубок чемпионов.

Для украинских болельщиков интрига заключается еще и в том, сможет ли наш футболист стать обладателем самого престижного евротрофея.

Где смотреть Лигу чемпионов

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.