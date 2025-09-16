Лига чемпионов возвращается: впервые за 20 лет без Украины

Лига чемпионов-2025/26 стартует 16 сентября без украинских клубов - впервые за последние 20 лет. Впрочем, болельщики все же увидят в главном еврокубке игроков сборной Украины, которые представляют ведущие европейские команды.
Во вторник начинается основной раунд Лиги чемпионов сезона-2025/26. Главный клубный турнир Европы второй год подряд проводится по новой системе - без группового этапа.
Команды формируют единую таблицу, а каждый участник играет по восемь матчей с разными соперниками.
Этот розыгрыш станет историческим для украинского футбола, ведь впервые за последние 20 лет в главной сетке нет ни одного представителя Украины.
Последним шансом на попадание было киевское "Динамо", но команда Александра Шовковского уступила кипрскому "Пафосу" в третьем раунде квалификации.
Несмотря на отсутствие украинских команд, в Лиге чемпионов сыграет сразу несколько наших футболистов:
Должен был быть и шестой украинец - Александр Зинченко, однако перед началом сезона он перешел из "Арсенала" в "Ноттингем Форест", который выступит только в Лиге Европы.
Не поможет своей команде и Михаил Мудрик, ведь вингера "Челси" отстранили от матчей из-за допингового дела.
Вторник, 16 сентября
Среда, 17 сентября
Четверг, 18 сентября
Основной этап состоит из восьми туров, которые пройдут с сентября по январь. Каждая команда должна сыграть четыре домашних и четыре выездных поединка с разными соперниками.
Финал запланирован на 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Главными претендентами на трофей букмекеры называют "Ливерпуль", ПСЖ, "Барселону" и "Реал". Парижане будут пытаться защитить титул - в прошлом сезоне они сенсационно разгромили "Интер" в финале со счетом 5:0 и впервые завоевали кубок чемпионов.
Для украинских болельщиков интрига заключается еще и в том, сможет ли наш футболист стать обладателем самого престижного евротрофея.
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
