Зинченко уходит из "Арсенала": где теперь будет играть украинец

Вторник 02 сентября 2025 00:51
Зинченко уходит из "Арсенала": где теперь будет играть украинец Фото: Александр Зинченко (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко перешел в аренду в "Ноттингем". За новый клуб он будет играть в течение года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом английский клуб объявил на своей официальной странице в Twitter.

Аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26. В условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе 28-летнего футболиста.

Заметим, "Ноттингем" оформил соглашение с 28-летним Зинченко в последний день трансферного окна. Клуб успел оформить аренду Александра Зинченко до дедлайна - 19:00 по местному времени.

После трех стартовых туров нового сезона АПЛ-2025/26 команда занимает 10-е место, имея в своем активе победу, ничью и поражение. В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" завершил чемпионат на седьмой позиции.

В то же время некоторое время назад СМИ писали о том, что защитник сборной Украины Александр Зинченко покинет лондонский "Арсенал" и продолжит карьеру в стамбульском "Фенербахче". Однако теперь эта информация не подтвердилась.

