Зинченко уходит из "Арсенала": где теперь будет играть украинец

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко перешел в аренду в "Ноттингем". За новый клуб он будет играть в течение года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом английский клуб объявил на своей официальной странице в Twitter.

Аренда Зинченко рассчитана до конца сезона-2025/26. В условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе 28-летнего футболиста.

Заметим, "Ноттингем" оформил соглашение с 28-летним Зинченко в последний день трансферного окна. Клуб успел оформить аренду Александра Зинченко до дедлайна - 19:00 по местному времени.

После трех стартовых туров нового сезона АПЛ-2025/26 команда занимает 10-е место, имея в своем активе победу, ничью и поражение. В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" завершил чемпионат на седьмой позиции.