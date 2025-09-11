ua en ru
Официально! УЕФА объявил место проведения финала Лиги чемпионов-2026/27

Тирана, Четверг 11 сентября 2025 21:25
Официально! УЕФА объявил место проведения финала Лиги чемпионов-2026/27 Фото: Стадион "Метрополитано" в Мадриде (Википедия)
Автор: Андрей Костенко

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября провел заседание в Тиране (Албания). На нем были назначены хозяева нескольких финалов европейских турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Финал ЛЧ - на "Метрополитано"

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет стадионе "Метрополитано" в испанском Мадриде.

"Метрополитано" - домашняя арена клуба "Атлетико" из испанской столицы. Построен в 1993 году, реконструирован - в 2017-м. Трибуны могут вместить 70 692 зрителя.

Стадион уже однажды принимал решающий матч ЛЧ. Произошло это в сезоне-2018/19. Тогда в чисто английском финале "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0).

Где пройдут другие финалы

Кроме главного матча клубного сезона-2026/27, УЕФА также объявил о местах проведения некоторых других финалов и турниров.

  • Финал женской Лиги чемпионов-2026/2027 примет Национальный стадион в Варшаве (Польша)
  • Матч за Суперкубок УЕФА-2026 - Зальцбург (Австрия)
  • Финал Лиги чемпионов по футзалу-2025/2026 - Пезаро (Италия)
  • Евро-2027 U-19 по футзалу - Астана (Казахстан)
  • Женский Евро-2027 по футзалу - Осиек (Хорватия)

Решающие матчи текущего сезона

Напомним, что финальные матчи еврокубков-2025/26 состоятся на таких аренах.

  • Лига чемпионов - "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия)
  • Лига Европы - "Бешикташ" в Стамбуле (Турция)
  • Лига конференций - "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия)

