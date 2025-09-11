Официально! УЕФА объявил место проведения финала Лиги чемпионов-2026/27

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября провел заседание в Тиране (Албания). На нем были назначены хозяева нескольких финалов европейских турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Финал ЛЧ - на "Метрополитано"

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет стадионе "Метрополитано" в испанском Мадриде.

"Метрополитано" - домашняя арена клуба "Атлетико" из испанской столицы. Построен в 1993 году, реконструирован - в 2017-м. Трибуны могут вместить 70 692 зрителя.

Стадион уже однажды принимал решающий матч ЛЧ. Произошло это в сезоне-2018/19. Тогда в чисто английском финале "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0).

Где пройдут другие финалы

Кроме главного матча клубного сезона-2026/27, УЕФА также объявил о местах проведения некоторых других финалов и турниров.

Финал женской Лиги чемпионов-2026/2027 примет Национальный стадион в Варшаве (Польша)

примет Национальный стадион в Варшаве (Польша) Матч за Суперкубок УЕФА-2026 - Зальцбург (Австрия)

- Зальцбург (Австрия) Финал Лиги чемпионов по футзалу-2025/2026 - Пезаро (Италия)

- Пезаро (Италия) Евро-2027 U-19 по футзалу - Астана (Казахстан)

- Астана (Казахстан) Женский Евро-2027 по футзалу - Осиек (Хорватия)

Решающие матчи текущего сезона

