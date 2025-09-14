ua en ru
Гол Ваната не принес "Жироне" первую победу в сезоне: как прошел дебют украинца (видео)

Виго, Воскресенье 14 сентября 2025 17:06
Гол Ваната не принес "Жироне" первую победу в сезоне: как прошел дебют украинца (видео) Фото: Владислав Ванат ярко дебютировал в Испании (x.com/gironafc)
Автор: Андрей Костенко

"Жирона" была очень близка к первой победе в Ла Лиге сезона-2025/26, но не удержала результат. Счет голам за команду открыл украинский новичок Владислав Ванат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ла Лига, 4-й тур

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Иглесиас, 90+3 (пенальти) - Ванат, 12

Как прошел дебют Ваната

Предыдущие три поединка в Ла Лиге каталонский коллектив проиграл с общим счетом - 2:10 при полной беспомощности в атаке.

Подписание украинского голеадора Ваната перед паузой на матчи сборных должно было улучшить ситуацию в передней линии. Потому новичка бросили в бой без проверки: ведь сейчас для "Жироны" каждая игра, как последняя.

Ванат не был слишком заметен на поле на протяжении всего матча, но свое дело сделал - открыл счет уже на 12-й минуте. Это был гол настоящего форварда. Получив пас от Ивана Мартина, он ворвался в штрафную соперника и четко разобрался в ситуации, точно пробив мимо голкипера в дальний угол.

Всего украинец в дебюте провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Брайана Хиля.

"Жирона", надо быть справедливыми, снова выглядела не лучшим образом, уступая "Сельте" по всем компонентам. Особенно это проявилось после перерыва. Однако хозяева своим преимуществом не воспользовалась. Только в компенсированное время команда из Виго спаслась от поражения благодаря пенальти,

Отметим, что еще один украинец "Жироны" - голкипер Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке запасных. А вингер Виктор Цыганков пропускал игру из-за травмы.

Гол Ваната не принес &quot;Жироне&quot; первую победу в сезоне: как прошел дебют украинца (видео)

Владислав Ванат празднует первый гол за "Жирону (фото: x.com/gironafc)

Что результат означает для "Жироны"

Первый балл, добытый каталонцами, поднял их с последней, 20-й строчки в таблице. Но не далеко - на 19-ю.

Следующий матч - в субботу, 20 сентября. "Жирона" дома сыграет против еще одного аутсайдера - "Леванте", единственной команды Ла Лиги, которая еще не имеет зачетных баллов.

Ранее мы рассказали, какую задачу-минимум по голам поставили Ванату в Испании.

Также читайте об испорченном дебюте Судакова за "Бенфику" в чемпионате Португалии.

Футбол Чемпионат Испании
