Ліга чемпіонів повертається: уперше за 20 років без України

Ліга чемпіонів-2025/26 стартує 16 вересня без українських клубів - уперше за останні 20 років. Втім, уболівальники все ж побачать у головному єврокубку гравців збірної України, які представляють провідні європейські команди.
Про старт Ліги чемпіонів-2025/26 - повідомляє РБК-Україна.
У вівторок починається основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Головний клубний турнір Європи другий рік поспіль проводиться за новою системою - без групового етапу.
Команди формують єдину таблицю, а кожен учасник грає по вісім матчів із різними суперниками.
Цей розіграш стане історичним для українського футболу, адже вперше за останні 20 років у головній сітці немає жодного представника України.
Останнім шансом на потрапляння було київське "Динамо", але команда Олександра Шовковського поступилася кіпрському "Пафосу" у третьому раунді кваліфікації.
Попри відсутність українських команд, у Лізі чемпіонів зіграє одразу кілька наших футболістів:
Мав бути й шостий українець - Олександр Зінченко, однак перед початком сезону він перейшов з "Арсенала" до "Ноттінгем Форест", який виступить лише в Лізі Європи.
Не допоможе своїй команді й Михайло Мудрик, адже вінгера "Челсі" відсторонили від матчів через допінгову справу.
Вівторок, 16 вересня
Середа, 17 вересня
Четвер, 18 вересня
Основний етап складається з восьми турів, які пройдуть із вересня по січень. Кожна команда має зіграти чотири домашні та чотири виїзні поєдинки з різними суперниками.
Фінал запланований на 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.
Головними претендентами на трофей букмекери називають "Ліверпуль", ПСЖ, "Барселону" та "Реал". Парижани намагатимуться захистити титул – минулого сезону вони сенсаційно розгромили "Інтер" у фіналі з рахунком 5:0 та вперше здобули кубок чемпіонів.
Для українських уболівальників інтрига полягає ще й у тому, чи зможе наш футболіст стати володарем найпрестижнішого євротрофею.
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
