"Лидеров будет немало". Кто приедет в Киев на саммит в 3-ю годовщину большой войны: список

В Киеве по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину состоится саммит с участием стран-партнеров и европейских чиновников. Некоторые из них приедут в столицу лично, а некоторые - примут участие в онлайн режиме.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о том, кто приедет в Киев на саммит 24 февраля.

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В Киев приедут лидеры ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали свой визит в столицу в понедельник, 24 февраля.

"24 февраля исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину", - написал Кошта в соцсети Х.

Кошта отметил, что посетит столицу Украины вместе с президентом Еврокомиссии, чтобы подтвердить поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского.

Отметим, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился, что в Киев в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России прибудет коллегия европейских комиссаров.

"Правительство вместе с коллегами из Еврокомиссии проведет совместные консультации. Запланирован ряд двусторонних встреч. Обсудим сотрудничество в сфере безопасности и обороны, усиление санкций против агрессора, экономическое сотрудничество между Украиной и Евросоюзом, интеграцию в ЕС", - сообщил Шмыгаль.

Кто и какие страны будет представлять на саммите

Литва

Среди гостей также будет и президент Литвы Гитанас Науседа. О чем он рассказал лично журналистам в Президентском дворце вечером среды, 19 февраля.

"Этот визит организован в ознаменование третьей годовщины войны. Да, на это время мы будем в Украине. Лидеров также будет немало. Это, безусловно, будет гораздо шире, чем формат стран Балтии и даже стран Балтии и Северной Европы", - заявил Науседа.

По его словам, это будет еще одна возможность партнеров "поговорить о том, что происходило в последнее время и что необходимо сделать в ближайшее время".

Испания

На саммите стран-партнеров Испанию будет представлять премьер-министр страны Педро Санчес. О запланированной поездке в Киев он написал в соцсети Х.

"В понедельник (24 февраля, - ред.) я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского", - отметил он.

Украина готовит саммит в Киеве на 3-ю годовщину большой войны

Как ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, на понедельник, 24 февраля Украина готовит встречу лидеров стран-партнеров в Киеве. По его словам Зеленского, эта встреча должна дать четкое видение следующих шагов - относительно мира, гарантий безопасности и будущего коллективной политики стран Запада.

"И мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Британии до Польши. От Вашингтона до Токио", - сказал президент.

Недавно он уточнил, что некоторые представители примут участие во встрече очно, а некоторые присоединятся онлайн. Также Зеленский выразил надежду, что это будет серьезное представительство.

Что этому предшествовало

Напомним, что накануне третьей годовщины войны во вторник, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась встреча делегаций США и России, которая длилась четыре с половиной часа.

Это была первая встреча такого уровня между американской и российской стороной с момента полномасштабной войны РФ против Украины. По итогам этих переговоров Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон и Москва договорились "назначить группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине". При этом ни Украина, ни европейские лидеры не были приглашены за стол переговоров.

Реакцией на эту встречу стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду. Первый такой экстренный саммит президент Эмануэль Макрон созвал в понедельник.

Тогда во встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Впоследствии состоялась и вторая встреча. Так, в среду на нее были приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.