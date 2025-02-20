"Лідерів буде чимало". Хто приїде до Києва на саміт у 3-ю річницю великої війни: список

У Києві з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбудеться саміт за участі країн-партнерів та європейських посадовців. Деякі з них приїдуть до столиці особисто, а деякі - візьмуть участь в онлайн режимі.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про те, хто приїде до Києва на саміт 24 лютого.

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До Києва приїдуть лідери ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсували свій візит до столиці у понеділок, 24 лютого.

"24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - написав Кошта в соцмережі Х.

Кошта зауважив, що відвідає столицю України разом із президентом Єврокомісії, аби підтвердити підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився, що в Київ в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії прибуде колегія європейських комісарів.

"Уряд разом із колегами з Єврокомісії проведе спільні консультації. Запланована низка двосторонніх зустрічей. Обговоримо співпрацю у сфері безпеки й оборони, посилення санкцій проти агресора, економічну співпрацю між Україною та Євросоюзом, інтеграцію в ЄС", - повідомив Шмигаль.

Хто і які країни буде представляти на саміті

Литва

Серед гостей також буде і президент Литви Гітанас Науседа. Про що він розповів особисто журналістам у Президентському палаці увечері середи, 19 лютого.

"Цей візит організовано на ознаменування третьої річниці війни. Так, на цей час ми будемо в Україні. Лідерів також буде чимало. Це, безумовно, буде набагато ширшим, ніж формат країн Балтії та навіть країн Балтії та Північної Європи", - заявив Науседа.

За його словами, це буде ще одна можливість партнерів "поговорити про те, що відбувалося останнім часом і що необхідно зробити найближчим часом".

Іспанія

На саміті країн-партнерів Іспанію представлятиме прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Про заплановану поїздку до Києва він написав у соцмережі Х.

"У понеділок (24 лютого, - ред.) я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - зазначив він.

Україна готує саміт у Києві на 3-ю річницю великої війни

Як раніше анонсував президент Володимир Зеленський, на понеділок, 24 лютого Україна готує зустріч лідерів країн-партнерів у Києві. За його словами Зеленського, ця зустріч має дати чітке бачення наступних кроків - щодо миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної політики країн Заходу.

"І ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми змогли зібратися разом у Києві та онлайн. Всі європейські лідери. Всі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі. Від Вашингтона до Токіо", - сказав президент.

Нещодавно він уточнив, що деякі представники візьмуть участь у зустрічі очно, а дехто приєднається онлайн. Також Зеленський висловив сподівання, що це буде серйозне представництво.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що напередодні третьої річниці війни у вівторок, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася зустріч делегацій США та Росії, які тривала чотири з половиною години.

Це була перша зустріч такого рівня між американською та російською стороною з моменту повномасштабної війни РФ проти України. За підсумками цих перемовин Держдепартамент США повідомив, що Вашингтон та Москва домовилися "призначити групи високого рівня для початку роботи щодо якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні". При цьому ні України, ні європейських лідерів не було запрошено за стіл переговорів.

Реакцією на цю зустріч стали неформальні саміти щодо України та європейської безпеки у Франції у понеділок та середу. Перший такий екстрений саміт президент Емануель Макрон скликав у понеділок.

Тоді в зустрічі взяли участь глави урядів Польщі, Данії, Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Великобританії та Італії, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Згодом відбулася і друга зустріч. Так, у середу на неї були запрошені Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.