Буря и натиск. Как Трамп уже месяц "склоняет к миру" Украину, Россию и Европу

Сегодня ровно месяц, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. За это время он успел возобновить контакты с Россией по завершению войны в Украине, вытеснить Европу на второй план и послать противоречивые сигналы Киеву. О том, как команда Трампа работает над завершением войны России против Украины и какие проблемы возникают в связи с этим – читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп с самой инаугурации работает в "турборежиме". С головокружительной скоростью он меняет США внутри, пытается нахрапом добиться уступок от ключевых американских союзников. И так же президент США действует в отношении завершения войны России против Украины. С одной стороны, это действительно дало первые результаты, с другой – такой подход уже создал проблемы для Украины и Европы.

Дипломатическая инклюзивность или расширение рамок

Трамп еще до своей инаугурации определил ответственным за завершение войны спецпредставителя по вопросам Украины и России – отставного генерала Кита Келлога. Впрочем, в течение длительного времени ни он, ни другие представители команды Трампа, несмотря на многочисленные встречи с украинскими визави, не имели видения, как именно завершить войну.

Если раньше Трамп заявлял о мире за 24 часа, то впоследствии Келлог сдвинул временные рамки до 100 дней. А 15 февраля Кэллог заявил о "180 днях, чтобы задействовать все стороны". Но несмотря на сдвиги дат, Кэллог и компания не сидели сложа руки. К переговорам привлекли новых игроков, а сами они теперь касаются более широкого круга вопросов.

За контакты США с Украиной и Россией стали отвечать два отдельных лица. С Украиной по-прежнему коммуницирует Кит Келлог. С Россией – спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Точно неизвестно, когда именно он начал заниматься российским направлением, но 12 февраля Уиткофф летал в Москву, чтобы забрать американского заложника Марка Фогеля, которого удерживал путинский режим. По прямым должностным обязанностям к переговорам приобщены госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Также произошло расширение тем, которые так или иначе будут включены в будущее соглашение о завершении войны. С украинской стороны речь идет о редкоземельных металлах и других критических элементах, которые необходимы США. Предположительно, бизнес-крыло в окружении Трампа настаивало на скором подписании такого соглашения – уже на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Однако, украинское руководство добилось, чтобы соглашение должным образом доработали, в частности, в части гарантий безопасности для Украины.

С российской стороны речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций, а также в вопросах, которые "представляют общий геополитический интерес". Характерно, что в прямых переговорах США и РФ в Саудовской Аравии участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, а также и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По крайней мере к обсуждению контуров мира команда Трампа привлекла игроков, которые непосредственно не участвуют в войне – Европу, во время большого европейского турне американских лидеров. Вместе с тем, Кит Келлог открыто заявил, что Европы не будет во время непосредственных переговоров между Украиной и Россией. Также привлечена Саудовская Аравия – в качестве переговорной площадки и как сторона, которая может снизить цены на нефть как средство давления на Россию.

От абстракций к конкретике

На прошлой неделе кулуарные переговоры Штатов с Украиной и Россией вышли в публичную плоскость. Президент США сначала поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, затем – проинформировал о разговоре президента Украины Владимира Зеленского. Параллельно в Киев приезжал министр финансов США Бессент – с целью продвижения соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение также обсуждали во время встречи Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, по многочисленным свидетельствам источников РБК-Украина, преимущественно в Мюнхене велись "разговоры о разговорах", без особой конкретики.

В значительной степени общими были и последующие по времени переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии, под эгидой руководителей дипломатических ведомств – госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но были и предметные договоренности – о нормализации работы дипломатических миссий, а также назначении ответственных с обеих сторон "для начала работы над скорейшим прекращением конфликта".

Киев, по словам Зеленского, не знал о содержательном наполнении этих переговоров. "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины такими, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас", – заявил Зеленский 18 февраля.

Более того, президент Зеленский в качестве дипломатического жеста отложил свой визит в Саудовскую Аравию, где ранее состоялись переговоры США и России.

Кит Келлог и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (фото: пресс-служба ОП)

В то же время 19 февраля в Киев прибыл Кит Келлог. Он будет находиться в Киеве три дня и будет иметь ряд встреч с украинским руководством и поездку на фронт. Так же как в Саудовской Аравии США говорили с РФ без Украины, в Киеве американский посланник говорит без России. Хотя сам Келлог сразу по приезду подчеркнул, что его главной задачей будет "слушать".

Спешка и тактические просчеты

Наряду с переговорами на разных уровнях американское руководство транслирует ряд настораживающих месседжей, которые отгоняют духом российской пропаганды. Вечером 18 февраля по Киеву Дональд Трамп на брифинге сказал, что ему нравится Зеленский, но "в Украине есть руководство, которое позволило войне продолжаться". По словам Трампа, рейтинг Зеленского упал до 4%.

"Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация," – заявил Трамп.

19 февраля Трамп повторил свои тезисы, к тому же назвав Зеленского "диктатором без выборов".

Владимир Зеленский назвал заявления президента США дезинформацией. "Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию. Мы видели, что она идет от РФ. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", – ответил Зеленский.

Заявления Трампа могут быть вызваны как его недостаточным уровнем понимания глубины российско-украинского противостояния, в широком смысле слова, так и быть частью упомянутой выше "тактики нахрапа". В конце концов, так было и с "завершением войны за 24 часа". Вместе с тем, это создает дополнительные вызовы для Украины – не только из-за обострения внутриполитического противостояния, но и в контексте переговоров.

"Это стиль Трампа. Он ко всем предъявляет огромные претензии. И даже к союзникам он иногда гораздо более резкий, чем к врагам Соединенных Штатов. Но с другой стороны, таким образом, он дает Путину надежду, что у того все получится, потому что Путин хотел как раз говорить об Украине с Америкой, и без Европы", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Руководство США ранее заявляло, что переговоры с Россией должны проходить с позиции силы. Но проблема в том, что подобными заявлениями Трамп наоборот ослабляет положение Украины. И это уже не впервые. В ходе европейского турне на прошлой неделе, министр обороны США Пит Хегсет выбросил в помойку два козыря, которые можно было использовать на переговорах с Россией: вопрос членства Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года. И в целом, спешка с завершением войны может сыграть с США злую шутку.

"Попытки Трампа действовать в такой жесткой манере скорее, разрушают возможности для достижения каких-то соглашений, чем приближают их. Потому что единственный человек, который может остановить войну – это Путин. От него все зависит. А если давать Путину надежду на то, что он может выиграть, то я думаю, что Путин как раз будет искать возможности, чтобы продолжать давить и на Украину, и на Европу," – убежден Леонов.

В этой ситуации украинскому руководству остается налаживать коммуникацию с США и противодействовать российским попыткам перехватить инициативу в переговорах. Еще одно важное направление работы касается совместной работы с европейскими странами. Но пока и сама Европа находится в растерянности.

При написании материала использовались заявления украинских и американских политиков, материалы Bloomberg, Fox News, Reuters, Politico, The New York Post и комментарии исполнительного директора центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова.