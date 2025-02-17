Экстренный саммит лидеров ЕС в Париже не принимал решений по Украине, - Туск

Экстренный саммит лидеров Европейского Союза, состоявшийся 17 февраля 2025 года в Париже, не принял решений по ситуации в Украине. Дональд Туск отметил, что такие встречи не способны принимать окончательные решения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания экстренного саммита в Париже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такие встречи не приводят к принятию решений, поскольку это не орган, способный принимать окончательные и обязательные для исполнения решения.

Однако саммит подчеркнул необходимость усиления сотрудничества по укреплению европейской безопасности и поиска общей стратегии для урегулирования конфликта в Украине. Лидеры ЕС подтвердили важность поддержки интенсивной дипломатической работы и взаимной поддержки союзников.

В саммите приняли участие лидеры ключевых стран ЕС, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО.

Участники собрания также обсудили важные вопросы политики обороны и стратегического партнерства внутри блока.