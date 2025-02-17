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Экстренный саммит лидеров ЕС в Париже не принимал решений по Украине, - Туск

Понедельник 17 февраля 2025 23:17
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Экстренный саммит лидеров ЕС в Париже не принимал решений по Украине, - Туск Фото: Дональд Туск и лидеры ЕС обсудили ситуацию в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Экстренный саммит лидеров Европейского Союза, состоявшийся 17 февраля 2025 года в Париже, не принял решений по ситуации в Украине. Дональд Туск отметил, что такие встречи не способны принимать окончательные решения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания экстренного саммита в Париже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такие встречи не приводят к принятию решений, поскольку это не орган, способный принимать окончательные и обязательные для исполнения решения.

Однако саммит подчеркнул необходимость усиления сотрудничества по укреплению европейской безопасности и поиска общей стратегии для урегулирования конфликта в Украине. Лидеры ЕС подтвердили важность поддержки интенсивной дипломатической работы и взаимной поддержки союзников.

В саммите приняли участие лидеры ключевых стран ЕС, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО.

Участники собрания также обсудили важные вопросы политики обороны и стратегического партнерства внутри блока.

Напомним, что перед встречей европейских лидеров в Париже, посвященной реакции на переговоры между США и Россией, Туск отметил, что вопрос польской поддержки уже решен, и Варшава не будет размещать польские войска на территории Украины.

Он подчеркнул, что Польша продолжит оказывать поддержку другим странам через логистические и политические средства, в частности тем, кто готов обеспечить жесткие гарантии безопасности.

Кроме того, Туск призвал европейских лидеров существенно увеличить расходы на оборону, отметив, что уровень расходов Польши на оборону, который составляет 4,7% от ВВП, значительно превышает целевой показатель НАТО и является "исключением, а не правилом", что требует изменений.

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