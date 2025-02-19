Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России. По его словам, эти цифры обсуждаются между США и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на пресс-конференции на фоне переговоров делегаций США и России.
Зеленский ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него якобы рейтинг доверия среди граждан Украины составляет 4%. Глава государства отметил, что не комментирует соцопросы, но напомнил, что свежий рейтинг КМИС показал, что ему доверяют 57% украинцев.
"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - сказал президент.
Зеленский добавил, что информация о 4% доверия идет от России, и она обсуждалась между представителями США и России.
"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением относимся к нему как лидеру народа, который мы очень уважаем, живет в дезинформационном пространстве", - заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что сейчас вопрос номер один - не рейтинги доверия, а то, как Украине защититься от российских обстрелов, и возвращение военнопленных.
"На мой вопрос об увеличении количества Patriot я ответа не услышал от США, хотя я постоянно его поднимаю", - добавил Зеленский.
Выборы в Украине
Напомним, ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине, когда будет установлено перемирие с Россией.
На прошлой неделе в Мюнхене президент Владимир Зеленский отметил, что готов говорить о выборах в Украине. Но он считает, что украинцы не хотят выборов, поскольку в таком случае будет отменено военное положение.
После встречи представителей США и России в Саудовской Аравии Дональд Трамп заявил, что якобы президент Владимир Зеленский имеет рейтинг доверия 4%. Однако, по свежему рейтингу КМИС, 57% украинцев доверяют Зеленскому.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.