Зеленский ответил на заявления Трампа об Украине и "4%-рейтинге": главное с пресс-конференции

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О саммите партнеров 24 февраля

В начале своей пресс-конференции президент подчеркнул, что надо рассчитывать на союзническую позицию ЕС, в целом Европы и США вокруг Украины в этой несправедливой войне. И Киев работает над тем, чтобы она была обеспечена.

Он также рассказал о саммите, который Украина планирует провести с партнерами на третью годовщину полномасштабного вторжения РФ

"Также мы будем здесь организовывать встречу. Она будет 24 февраля. Кто-то будет офлайн, кто-то онлайн. Я думаю, что сейчас мы попробуем достаточно быстро поработать над этим. Это будет также встреча лидеров. И я не знаю кто будет онлайн. Я думаю, будет серьезное представительство", - сообщил Зеленский.

О результатах визита в Мюнхен и ОАЭ и Турцию

Он отметил, что после Мюнхенской конференции Украина имеет некоторые договоренности относительно оборонных пакетов и увеличения помощи от некоторых государств.

"Мы имели также встречи в ОАЭ. Там у нас хорошие договоренности. Бизнес Эмиратов приедет в Украину. Сейчас будет организовываться такая большая встреча. Я думаю, Эмираты будут серьезно вкладываться в Украину и Украина видит сотрудничество. Они видят наши технологии и аграрку, мы видим их искусственный интеллект, и образовательные есть программы. Будем работать", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что посещал Турцию, в вопросе с которой, как говорит президент главное, готова ли она давать гарантии безопасности для Украины.

"Мы будем над этим работать. Я вижу в этом позитив. Для нас это важно. Потому что может, это не корректно говорить, но Украина и Турция - самые сильные армии в Европе. Это сегодня факт. Поэтому для нас важно держать наши связи", - акцентировал глава государства.

О словах Трампа относительно "4%-рейтинга"

Также он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о 4% доверия среди украинцев.

"Я никогда не комментирую рейтинги. Комментировать рейтинги - это говорить, что идут политические соревнования, идут выборы. У нас такого нет. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - акцентировал Зеленский.

Он отметил, что это дезинформация, которая идет от России.

"Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию. Мы видели, что она идет от РФ. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. В ближайшую неделю-две мы запросим от социологических платформ рейтинги доверия к президенту Украины, США, Туску, Эрдогану, ближайшим нашим партнерам. Это важно посмотреть и мы сделаем эту информацию публичной", - добавил президент.

О переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Также Зеленский в очередной раз отреагировал на американо-российские переговоры в Саудовской Аравии, которые состоялись вчера.

"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил - это их право. Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы", - сказал Зеленский.

По его мнению, россияне и сам российский диктатор Владимир Путин очень радуются, потому что обсуждаются вопросы с ними.

"И вчера были уже сигналы с ними как "жертвой". Это что-то новое...И если госсекретарь Рубио говорит, что это "конфликт" официально, то это смягчение этой политики. И давайте я буду очень откровенным. Это не первый мой диалог или бой и я спокойно это воспринимаю", - отметил Зеленский.

О помощи США и Европы

Также он ответил на частые упреки Трампа относительно военной помощи.

"История о том, что 90% всей помощи - это США, мы с вами понимаем, что правда она немного другая, хотя безусловно мы благодарны за помощь. Поэтому я бы хотел бы, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это точно положительно на Украину не влияет", - сказал президент.

По словам Зеленского, расходы на оружие за время войны уже составляют 320 миллиардов долларов, из них 200 миллиардов предоставили партнеры.

"Я думаю, что надо разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд - это мы, народ Украины, 200 млрд - это США и ЕС. Мы говорим об оружии, это пакет оружия 320 млрд. Всего США отдельно дали нам около 67 млрд то, что мы получили оружием и мы получили плюс 31,5 млрд - это финансовая помощь в бюджет", - сообщил президент.

О соглашении по редкоземельным металлам

Также он рассказал, почему до сих пор не подписано соглашение с США о редкоземельных металлах. Он пояснил, что документ был четкий только в одном: 50% Украина должна отдать от всего того, что там перечислено и взамен нет ничего о гарантиях безопасности. Зеленский сказал, что готов к публичности этого документа.

"Я с уважением отношусь к США, поэтому я им сказал, что этот документ не готов. Вне моих полномочий, вне моих возможностей, вне Конституции Украины и всего законодательства все, что там написано. То есть там много всего. Я не могу просто об этом так говорить. И поэтому я сказал, что там нет слова о гарантиях безопасности. И уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может быть что-то об этом", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что предлагал США, чтобы Украина написала проценты, а США о гарантиях безопасности.

"Я предложил: давайте, чтобы был какой-то позитив, вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандум какие-то проценты. Мне сказали: только 50%. Я сказал: "Okey, no". И пусть тогда юристы работают дальше", - добавил Зеленский.

О гарантиях безопасности

Что касается гарантий безопасности от союзников, глава государства подчеркнул, что Украина хочет их в этом году, потому что хочет закончить войну в этом году.

"Гарантии безопасности все на столе. Я им предлагал НАТО (имеется в виду вступление Украины в НАТО - ред.). И я понимаю, что когда каждый раз я говорю об этом, они не любят даже когда мы говорим об этом. Но мы говорим то, что мы думаем. Нельзя вот так говорить, что вот "надо что-то русским дать, пойти на встречу". Так а мы не хотим от русских гарантий безопасности. Мы еще до условий по русским не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что русские виноваты из-за этой войны", - говорит Зеленский.

Как отметил украинский президент, речь идет сейчас о быстрых решениях.

"Мы сказали или НАТО, или наша армия миллионная, финансирование этой армии, оружие для этой армии. Тотальное ПВО, защита, которой нет ни у русских, ни у европейцев. Исключительно у американцев, у президента Трампа. Защита ПВО - это исключительно от них. И контингент от тех стран, которые способны на какой-то срок стоять в наших городах, на шахматных границах, на контактах линиях и тому подобное. У нас есть карта, где мы это все видим. Но мы готовы к дискуссии", - отметил Зеленский.

О санкциях в отношении Порошенко

Кроме того, Зеленский коротко прокомментировал введение санкций в отношении бывшего президента и народного депутата Украины Петра Порошенко.

"Правоохранительные органы пусть рассказывают о причинах. Все это было на СНБО, финмониторинг все это доложил, там следствие, а санкции введены не на Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства, там список людей, которые этим занимались", - сказал Зеленский.

О доверии и поездке с Келлогом на фронт

Важно осознавать, что украинский народ, который ведет борьбу, не одобряет никаких уступок агрессору. Зеленский отметил, что "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения". Он акцентировал, что в Украине никто не верит Путину.

"Оно так кажется, что можно решить какими-то договоренностями, документами и т.д. это не возможно. В Украине никто не верит Путину. Это все получит сегодня Келлог - и рейтинги, для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву по другим городам, чтобы пообщался с людьми доверяют ли они своему президенту, доверяют ли Путину, пусть спросит о Трампе, что они думают после заявления их президента. Важно понять вживую, что происходит", - говорит Зеленский.

После чего, по словам главы государства, он хочет поехать со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом на фронт, чтобы там спецпосланник пообщался с украинскими военными.

"Пусть пообщается с военными, готовы ли военные сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать русским и не иметь гарантий безопасности. Пусть спросит людей, которые здесь живут и воюют. Для меня это задача, чтобы Келлог получил информацию сам, понял, что происходит. если будет у него желание - он это получит. весь запрос который есть у той стороны - мы открыты к этому", - отметил Зеленский.

О нехватке ракет к Patriot

Президент Украины также отметил, что военным украинской ПВО не хватает ракет к американским комплексам Patriot. В качестве примера он поделился своим разговором с одним из командующих.

"Когда в 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит и говорит: "Мы сейчас возле этого города и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали (их - ред.). Он говорит, что сейчас есть восемь ракет, которые идут на приближение, но у нас нет ракет для систем ПВО", - рассказал президент.

Поэтому в контексте гарантий безопасности он спрашивал у американской стороны, могут ли те предоставить достаточно систем Patriot, если не хотят присылать свои войска и выступают против вступления Украины в НАТО.

По его словам, Украина могла бы обойтись 20 системами Patriot и лицензией на производство ракет к ним от США в обмен на отсутствие американских военных в Украине.