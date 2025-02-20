Премьер Испании приедет в Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал визит в Украину. Он приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санчеса в X (Twitter).
"В понедельник (24 февраля, - ред.) я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского", - написал он.
Известно, что также накануне третьей годовщины с начала полномасштабной войны в Украину приедет президент Литвы Гитанас Науседа. В офисе Науседы не уточнили конкретную дату его визита в Украину.
Напомним, что литовский лидер предложил Европе план поддержки Украины из пяти пунктов. Он, в частности, включает гарантии безопасности.
Также 24 февраля Совбез ООН проведет заседание по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины.
Кроме того, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров 24 февраля.
"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность", - заявлял он на Мюнхенской конференции по безопасности.
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