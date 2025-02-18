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Франция созывает второй саммит по Украине за три дня, - Reuters

Вторник 18 февраля 2025 19:39
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Франция созывает второй саммит по Украине за три дня, - Reuters Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция хочет провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Подобная встреча лидеров прошла вчера, 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации неназванных дипломатических источников издания, саммит запланирован на завтра. На мероприятие были приглашены те страны, которые не участвовали во встрече в понедельник.

Собеседники Reuters отмечают, что в число приглашенных стран входят: Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом некоторые государства могут участвовать во встрече в формате видеоконференции.

"Экстренный саммит"

Напомним, вчера, 17 февраля, в Париже прошел "экстренный саммит", участие в котором принимали лидеры страна Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В ходе саммита участники, в частности, обсудили вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Как рассказал премьер Польши Дональд Туск, во время встречи лидеры не принимали никаких решений.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц после саммита заверил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину.

К слову, сегодня также состоялась встреча российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Они договорились назначить посланников для переговорам по завершению войны России против Украины.

Детально о встрече - в материале РБК-Украина.

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