Лавров вспомнил о "вежливости" из-за письма Зеленского к Путину

В Кремле заявили, что открытое письмо президента Владимира Зеленского к Владимиру Путину "не является поступком вежливых людей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД России прокомментировал публичное письмо Зеленского, которое Офис президента обнародовал 4 июня.

"Президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно на эту тему высказывался, в том числе по поводу опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но одновременно было расписано по всему миру. Так, видимо, вежливые люди не поступают", - заявил Лавров.

По его словам, Путин оценил письмо "скорее как указание на то, что переговоры в Украине не нужны".

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