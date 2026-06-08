Лавров вспомнил о "вежливости" из-за письма Зеленского к Путину
В Кремле заявили, что открытое письмо президента Владимира Зеленского к Владимиру Путину "не является поступком вежливых людей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Глава МИД России прокомментировал публичное письмо Зеленского, которое Офис президента обнародовал 4 июня.
"Президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно на эту тему высказывался, в том числе по поводу опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но одновременно было расписано по всему миру. Так, видимо, вежливые люди не поступают", - заявил Лавров.
По его словам, Путин оценил письмо "скорее как указание на то, что переговоры в Украине не нужны".
Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину с предложением встретиться в третьей стране для договоренностей о долговременном мире. В команде президента понимали, что Кремль вряд ли отреагирует конструктивно - однако письмо было адресовано сразу нескольким аудиториям: Путину, российским элитам и международным партнерам.
5 июня на ПМЭФ Путин отклонил предложение встретиться и ответил рядом заявлений с оскорблениями и насмешками.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ заявил, что Путин упустил возможность выйти из провальной войны, а международное давление на Россию будет только усиливаться.