Лавров выдал абсурдное заявление о мирных переговорах с Украиной

В России заявили о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной, но при этом обвинили Украину в том, что они не происходят.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА ".

По словам российского министра, страна-агрессор якобы готова вести переговоры с Украиной, но "не видит готовности к этому от другой стороны".

"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", - заявил Лавров.

Абсурдность заявления Москвы заключается в том, что украинский лидер Владимир Зеленский вчера, 3 июня, официально заявил, что готов к любому формату для приближения мира. В том числе, и к прямым переговорам с российским диктатором.

"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и потом дойдет до нас", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразными" мирные переговоры до тех пор, пока Киев не выведет войска с подконтрольной ему части Донбасса.

По его словам, лишь после этого боевые действия будут приостановлены, а все остальное Ушаков назвал "пустой тратой времени".