Лавров згадав про "ввічливість" через лист Зеленського до Путіна

У Кремлі заявили, що відкритий лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна "не є вчинком ввічливих людей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава МЗС Росії прокоментував публічний лист Зеленського, який Офіс президента оприлюднив 4 червня.

"Президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі детально на цю тему висловлювався, в тому числі з приводу опублікованого напередодні такого великого листа Зеленського, який був адресований президентові Путіну, але одночасно був розписаний по всьому світу. Так, мабуть, ввічливі люди не поступають", - заявив Лавров.

За його словами, Путін оцінив лист "скоріше як вказівку на те, що переговори в Україні не потрібні".

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