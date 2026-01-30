Энергетическое перемирие: у Путина подтвердили согласие с Трампом, но назвали другие даты

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Кремля отметил, что такое решение было принято "для создания благоприятных условий для переговоров". Стоит отметить, что после окончания энергетического перемирия Украину накроют морозы до -28 градусов: Фото: карта погоды в Украине на 2 февраля (meteo.gov.ua) Фото: карта погоды в Украине на 3 февраля (meteo.gov.ua) Фото: карта погоды в Украине на 4 февраля (meteo.gov.ua)