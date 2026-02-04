Украина передала США детали по всем обстрелам после "согласия" РФ не бить по энергетике

Посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию о всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".

Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Посольство сегодня (3 февраля - ред.) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", - сказала Стефанишина.

По ее словам, информацию о российских ударах подготовили во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

Стефанишина уверена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посолка надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Посол также рассказала, что работа украинской делегации прежде всего сосредоточится на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В обеих палатах зарегистрировано как минимум три таких законопроекта, и посольство призывает поставить их на голосование.