Главная » Новости » Политика

Украина передала США детали по всем обстрелам после "согласия" РФ не бить по энергетике

Среда 04 февраля 2026 08:56
UA EN RU
Украина передала США детали по всем обстрелам после "согласия" РФ не бить по энергетике Фото: посол Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию о всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".

Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Читайте также: "Путин сдержал слово": Трамп отверг обвинения Зеленского относительно нарушения РФ перемирия

"Посольство сегодня (3 февраля - ред.) передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", - сказала Стефанишина.

По ее словам, информацию о российских ударах подготовили во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

Стефанишина уверена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посолка надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Посол также рассказала, что работа украинской делегации прежде всего сосредоточится на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В обеих палатах зарегистрировано как минимум три таких законопроекта, и посольство призывает поставить их на голосование.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить обстрелы украинских городов и энергетических объектов из-за резкого похолодания, а предложенная пауза должна была длиться одну неделю.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля оккупанты нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления в сильные морозы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы. По его словам, Москва может делать ставку на войну.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что нарушения договоренностей не было.

