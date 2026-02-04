ua en ru
Зачем РФ нужно было "энергетическое перемирие": в ISW раскрыли стратегию Кремля

Среда 04 февраля 2026 10:05
Зачем РФ нужно было "энергетическое перемирие": в ISW раскрыли стратегию Кремля Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кремль, вероятно, попытается представить свое якобы соблюдение "энергетического перемирия" как значительную уступку для получения рычагов влияния на следующем раунде переговоров в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Украина передала США детали по всем обстрелам после "согласия" РФ не бить по энергетике

Аналитики убеждены, что массированная комбинированная российская атака в ночь на 3 февраля лишь подтвердила, что Россия никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров.

Как отметили в ISW, Россия и раньше предлагала краткосрочные прекращения огня, чтобы имитировать заинтересованность в мирном урегулировании войны, при этом неоднократно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на дальнобойные удары или прекращение огня.

"Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного удара", - считают аналитики.

В то же время в ISW подчеркивают, что это перемирие не является значительной уступкой со стороны России, поскольку российские войска продолжали наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре во время моратория - просто переключившись с одной цели на другую.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина временно прекратить обстрелы украинской энергетики из-за сильных морозов.

Предложенное "энергетическое перемирие" должно было длиться одну неделю. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля россияне нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы.

А президент США Дональд Трамп заявил, что нарушения договоренностей не было.

Тем временем посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".

Российская Федерация Кремль Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
