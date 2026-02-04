Зачем РФ нужно было "энергетическое перемирие": в ISW раскрыли стратегию Кремля

Кремль, вероятно, попытается представить свое якобы соблюдение "энергетического перемирия" как значительную уступку для получения рычагов влияния на следующем раунде переговоров в Абу-Даби.

Аналитики убеждены, что массированная комбинированная российская атака в ночь на 3 февраля лишь подтвердила, что Россия никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров.

Как отметили в ISW, Россия и раньше предлагала краткосрочные прекращения огня, чтобы имитировать заинтересованность в мирном урегулировании войны, при этом неоднократно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на дальнобойные удары или прекращение огня.

"Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного удара", - считают аналитики.

В то же время в ISW подчеркивают, что это перемирие не является значительной уступкой со стороны России, поскольку российские войска продолжали наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре во время моратория - просто переключившись с одной цели на другую.