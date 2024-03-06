В правительстве Украины назвали условия для ограничения экспорта продовольствия в ЕС

Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Качка сообщил, что Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя ЕС также необходимо запретить экспорт российской продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии.

"Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС - это то, что нам всем нужно", - сказал Качка. Но он добавил: "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия".

Новые ограничения

Качка заявил, что Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем: ввести ограничения на импорт яиц, птицы и сахара с июня и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны.

Он признал, что производство сахара в Украине выросло до 500 тысяч тонн в период с 2022 по прошлый год: "То, насколько быстро это было сделано, может напугать всех".

Киев также недавно согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не по дороге через соседние страны, чтобы снизить напряженность.

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекордный объем - 15 млн тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому у нас есть большой спрос в других странах. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС", - сказал Качка.

Позиция Польши

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС снял тарифы на украинский импорт. При предыдущем правительстве Варшава ввела односторонний запрет в нарушение торговых правил ЕС, а продолжающиеся в последние недели протесты вынудили премьер-министра Дональда Туска добиваться от Брюсселя исключений и продолжать соблюдать ограничения. "Нам необходимо найти решение, которое эффективно защитит польский и европейский рынки от неравной конкуренции", - заявил Туск 4 марта во время визита в Литву.

Он согласился с необходимостью запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Туск заявил, что ограничения на уровне всего блока будут более эффективными после того, как Латвия недавно ввела общенациональный запрет на российский импорт. Однако добиться запрета на уровне всего ЕС будет сложно, поскольку некоторые государства-члены выступают против такого шага из-за опасений, что он дестабилизирует глобальные рынки и усугубит экономический и социальный кризис в развивающихся странах. Экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50% до 1,5 млн тонн в период с 2022 по 2023 год.

Российский след

Качка обвинил Москву в разжигании протестов в Польше. Это обвинение также выдвинул комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. Качка заявил, что Москва "определенно" стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном, который им удалось перевернуть и высыпать груз. Россияне "замешаны в случаях вандализма или диверсий, которые можно рассматривать как враждебные по отношению к Украине в целом", сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта назвал блокаду польской границы "бессмысленной", поскольку 90% украинской аграрной продукции идет морем. "Абсурд этой ситуации в том, что Польша теряет больше, чем Украина", - сказал он. Украинские и польские официальные лица собираются снова встретиться 11 марта, чтобы разрешить спор к концу месяца.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.

В Киеве уже заявили, что не согласны на расширенный список.