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На польских фермеров пожаловались в полицию из-за рассыпанного украинского зерна

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 11:51
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На польских фермеров пожаловались в полицию из-за рассыпанного украинского зерна Фото: Полиция открыла дело из-за рассыпанного зерна (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Александр Белоус

Посольство Украины в Польше обратилось в местную полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна из украинских тир, двигавшихся транзитом в Литву. Полиция уже открыла производство.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

"Посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления", - написал он.

По его словам, польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам.

Как отметил посол, такие методы протестующих не должны терпеть в европейской цивилизованной стране, "не говоря уже о моральной стороне этой провокации".

"Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - добавил Зварыч.

Инцидент с зерном

Напомним, польские фермеры , протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков. Фермеры начали блокаду на прошлой неделе, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Ранее польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Блокада границы не могла не отразиться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняют позитивное отношение к полякам.

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