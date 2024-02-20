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Польский министр обратился к фермерам перед полной блокадой границы с Украиной

Польша, Вторник 20 февраля 2024 09:55
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Польский министр обратился к фермерам перед полной блокадой границы с Украиной Фото: Чеслав Секерский (wiadomosci.onet.pl)
Автор: Александр Белоус

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к фермерам перед запланированной на сегодня полной блокадой границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Секерский предупредил, что полное закрытие границы может способствовать приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие, привести к сокращению многих рабочих мест.

Министр напомнил о том, что Польша уже запретила ввоз из Украины зерновых, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки.

Секерский заявил, что его министерство хочет "разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, фрукты, мед, яблочный сок, масла".

По его словам, " регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной является одним из приоритетов министерства".

Министр заверил, что его кабинет хочет решать проблемы вместе с фермерами, и пригласил их к переговорам. "Мы бы хотели, чтобы результатом нашей совместной работы стало соглашение о решении текущих проблем и разработке программы на будущее", - написал он.

Он также призвал протестующих следить за тем, чтобы их деятельность причиняла как можно меньше неприятностей обществу.

Секерский заверил, что министерство обращается за дополнительными средствами для помощи фермерам.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

По состоянию на 19 февраля со стороны Польши на границе с Украиной были заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска, в очередях находились почти 3000 грузовиков.

Фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

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