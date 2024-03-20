В ЕС предварительно согласовали продление беспошлинного экспорта сельхозпродукции Украины

В среду, 19 марта, Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины на фоне агрессивной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента .

Временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.

Еврокомиссия может принять любые быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

Постановление предусматривает экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Евродепутаты добились расширения этого списка овсом, кукурузой, крупами и медом. Они также добились жестких обязательств от Комиссии принять меры, если произойдет всплеск украинского импорта пшеницы.

Базовым периодом для запуска экстренного торможения будут 2022 и 2023 годы, то есть, если импорт этих продуктов превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут вновь введены. Участники переговоров от ЕП также заверили, что Комиссия будет действовать быстрее – в течение 14 дней вместо 21 дня – если будут достигнуты пусковые уровни автоматических гарантий.

Докладчик Сандра Калниете (ЕНП, Латвия) сказала: "Сегодняшнее соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны России до победы Украины. Атака России на Украину и производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые должны ослабить давление на фермеров ЕС, если они будут взволнованы внезапным всплеском украинского импорта".

Парламент и Совет теперь должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Срок приостановления истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этой даты.

Позиция Украины

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.