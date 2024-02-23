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Варшава хочет расширить запрет на украинский импорт. Киев - против

Украина, Пятница 23 февраля 2024 14:56
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Варшава хочет расширить запрет на украинский импорт. Киев - против Фото: Польша хочет расширить список запрещенных украинских продуктов (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Киеву не подходит компромиссный вариант, предложенный Польшей для снятия напряжения на границе. Запрет на широкий перечень продуктов питания из Украины может стать прецедентом для других стран.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров".

Как отмечается в материале, сейчас Варшава предлагает не только продлить, но и расширить перечень запрещенных для импорта украинских продуктов. Под эту категорию сейчас попадает украинское зерно, рапс, подсолнечник, пшеничная мука, шрот, отруби и жмых. Польша предлагает расширить этот список такими позициями: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.

Причем, расширить список запрещенных товаров Польша хочет не в июне, когда действие ограничений завершается, но может быть продлено, а в самое ближайшее время.

Механизм защиты для расширенного перечня продуктов предлагается такой же, какой действует и сейчас для четырех зерновых групп (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) для Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и той же Польши.

То есть импорт этих товаров в целом запрещен, но если страна-импортер нуждается в каких-то объемах поставок, то обращается к Украине с просьбой выдать лицензии на эти поставки. Украинская сторона в свою очередь выдает лицензии экспортерам лишь на эти объемы.

Но в Киеве против таких изменений. "Мы не можем пойти на такое расширение списка товаров. Это будет прецедент, после которого любая страна может начать выставлять подобные требования", - сказал изданию собеседник, знакомый с деталями переговоров с польской стороной.

Реакция Украины

Как сообщало РБК-Украина, если Польша расширит торговые запреты в одностороннем порядке, Украина может принять ответные меры и ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции.

Источники издания, детально знакомые с ситуацией на рынке, заверили, что проблем из-за ограничения импорта из Польши быть не должно и наши производители могут покрыть отсутствие польского импорта молочки и фруктов.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на этой неделе заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты.

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