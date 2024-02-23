Варшава хочет расширить запрет на украинский импорт. Киев - против

Киеву не подходит компромиссный вариант, предложенный Польшей для снятия напряжения на границе. Запрет на широкий перечень продуктов питания из Украины может стать прецедентом для других стран.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров ".

Как отмечается в материале, сейчас Варшава предлагает не только продлить, но и расширить перечень запрещенных для импорта украинских продуктов. Под эту категорию сейчас попадает украинское зерно, рапс, подсолнечник, пшеничная мука, шрот, отруби и жмых. Польша предлагает расширить этот список такими позициями: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.

Причем, расширить список запрещенных товаров Польша хочет не в июне, когда действие ограничений завершается, но может быть продлено, а в самое ближайшее время.

Механизм защиты для расширенного перечня продуктов предлагается такой же, какой действует и сейчас для четырех зерновых групп (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) для Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и той же Польши.

То есть импорт этих товаров в целом запрещен, но если страна-импортер нуждается в каких-то объемах поставок, то обращается к Украине с просьбой выдать лицензии на эти поставки. Украинская сторона в свою очередь выдает лицензии экспортерам лишь на эти объемы.

Но в Киеве против таких изменений. "Мы не можем пойти на такое расширение списка товаров. Это будет прецедент, после которого любая страна может начать выставлять подобные требования", - сказал изданию собеседник, знакомый с деталями переговоров с польской стороной.

Реакция Украины

Как сообщало РБК-Украина, если Польша расширит торговые запреты в одностороннем порядке, Украина может принять ответные меры и ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции.

Источники издания, детально знакомые с ситуацией на рынке, заверили, что проблем из-за ограничения импорта из Польши быть не должно и наши производители могут покрыть отсутствие польского импорта молочки и фруктов.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на этой неделе заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты.