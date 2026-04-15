RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Апрель будет еще тяжелее: в МВФ сделали неприятный прогноз для мировой экономики

21:58 15.04.2026 Ср
2 мин
В МВФ дали ряд советов странам мира, ссылаясь на опыт эпидемии коронавируса
aimg Антон Корж
Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)

Март был очень тяжелым для мировой экономики из-за событий на Ближнем Востоке. Но апрель станет еще более тяжелым месяцем, поскольку существует проблема с поставками топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которую цитирует The Guardian.

Читайте также: "Кинетические санкции" Украины нивелировали доходы РФ от топливного кризиса, - Власюк

По ее словам, причина заключается в том, что нефтяные танкеры, которые вышли из Персидского залива в феврале, уже достигли места назначения. Новых танкеров нет, поскольку из-за боевых действий часть судов не загружалась, а часть заблокирована.

МВФ, добавила Георгиева, обеспокоен "физическим срывом цепей поставок". Проблема в том, что война в Иране значительно влияет на мир, поскольку сбои, вызванные боевыми действиями, не удастся преодолеть еще некоторое время после заключения мирного соглашения. К тому же, танкеры - это медленные суда.

"Чтобы добраться до Фиджи с Ближнего Востока, понадобится 40 дней", - привела она пример.

Георгиева рекомендует странам Запада принять меры для экономии энергии. Например, бесплатный общественный транспорт и поощрение работать из дома, последнее практиковалось во время эпидемии коронавируса. Также рекомендуется поощрить людей заниматься менее энергозатратными видами деятельности.

Нефтяной кризис и влияние на мир

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти из-за масштабного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране. В МЭА прогнозируют "нефтяной шок", который будет страшнее, чем в 1970-х годах.

Впрочем, 15 апреля мировые цены на нефть несколько упали на фоне надежд, что Иран возобновит переговоры с США и Израилем, чтобы прекратить конфликт, который закрыл Ормузский пролив.

В Европе тоже бьют тревогу. Например, возможная нехватка реактивного топлива из-за войны в Иране является "главным беспокойством" для Еврокомиссии и поводом для авиакомпаний усилить давление на климатическую политику ЕС.

Правительства отдельных стран пытаются остановить панику и "топливный туризм", вводя жесткие суточные нормы. Например, Германия одобрила изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо. А в Еврокомиссии призвали граждан работать из дома, меньше ездить на авто и меньше летать, чтобы экономить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФНафта