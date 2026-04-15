Квітень буде ще важчим: в МВФ зробили неприємний прогноз для світової економіки

Березень був дуже важким для світової економіки через події на Близькому Сході. Але квітень стане ще важчим місяцем, оскільки існує проблема з постачаннями палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, яку цитує The Guardian.
Читайте також: "Кінетичні санкції" України нівелювали прибутки РФ від паливної кризи, - Власюк
За її словами, причина полягає в тому, що нафтові танкери, які вийшли з Перської затоки в лютому, вже досягли місця призначення. Нових танкерів немає, оскільки через бойові дії частина суден не завантажувалася, а частина заблокована.
МВФ, додала Георгієва, стурбований "фізичним зривом ланцюгів постачань". Проблема в тому, що війна в Ірані значно впливає на світ, оскільки збої, спричинені бойовими діями, не вдасться подолати ще деякий час після укладення мирної угоди. До того ж, танкери - це повільні судна.
"Щоб дістатися до Фіджі з Близького Сходу, знадобиться 40 днів", - навела вона приклад.
Георгієва рекомендує країнам Заходу вжити заходів для економії енергії. Наприклад, безкоштовний громадський транспорт та заохочення працювати з дому, останнє практикувалося під час епідемії коронавірусу. Також рекомендується заохотити людей займатися менш енергозатратними видами діяльності.
Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення більшої кількості запасів нафти через масштабну енергетичну кризу, викликану війною в Ірані. В МЕА прогнозують "нафтовий шок", який буде страшнішим, ніж у 1970-х роках.
Втім, 15 квітня світові ціни на нафту дещо впали на тлі сподівань, що Іран відновить переговори зі США та Ізраїлем, щоб припинити конфлікт, який закрив Ормузьку протоку.
У Європі теж б'ють на сполох. Наприклад, можлива нестача реактивного палива через війну в Ірані є "головним занепокоєнням" для Єврокомісії та приводом для авіакомпаній посилити тиск на кліматичну політику ЄС.
Уряди окремих країн намагаються зупинити паніку та "паливний туризм", запроваджуючи жорсткі добові норми. Наприклад, Німеччина схвалила зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне. А у Єврокомісії закликали громадян працювати з дому, менше їздити на авто та менше літати, щоб економити.