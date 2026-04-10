"Кинетические санкции" Украины нивелировали доходы РФ от топливного кризиса, - Власюк

Удары украинских беспилотников по России - "кинетические санкции" - фактически нивелировали все то, что Россия могла бы заработать благодаря топливному кризису из-за операции США против Ирана.

Об этом сказал Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на встрече с журналистами 10 апреля, сообщает РБК-Украина .

По словам Власюка, санкции против российской нефти - это самая большая тема последних недель. Удары Сил обороны Украины по российским нефтяным мощностям - "кинетические санкции" - позволили буквально компенсировать все то, что могли бы заработать россияне за счет роста цен и ослабления санкций.

"То есть из-за кинетических санкций мы сейчас видим незаработанные 1,7 миллиарда долларов - это то, что Россия не заработала из-за отсутствия возможности технически экспортировать определенное количество нефти из двух балтийских портов и Новороссийска", - пояснил Власюк.

Прибыли россияне получали только за счет той нефти, которая уже была в море. Благодаря ослаблению санкций, они смогли продать подавляющее ее большинство Индии и заработать примерно такую же сумму, которую потеряли.

Таким образом, в феврале, который стал для РФ рекордно низким, Кремль заработал около 9 млрд долларов на продаже нефти. Предварительные оценки по марту - от 12 до 14 миллиардов долларов. Для Украины это хуже, чем показатели февраля, но лучше условного октября 2025 года, когда РФ зарабатывала 15-17 млрд долларов в месяц.

"Поэтому в целом удается сдерживать нефтегазовые доходы РФ. Они за три месяца превзошли годовой план дефицита бюджета, прекрасная новость, и все остальные структурные изменения, которые произошли, или кризисы, или проблемы, которые произошли в российской экономике, никуда не делись", - заверил Власюк.

Не спасательный круг

При этом стратегически заработки на топливном кризисе россиян не спасут. Хоть это дает им возможность заработать дополнительные деньги, которые смогут отправить на финансирование военных расходов. Однако с точки зрения структурных проблем экономики для них все плохо.

"Надеемся, что Ормузский пролив таки разблокируют, влияние санкций вернется к тому состоянию, каким оно было по итогам февраля месяца", - добавил Власюк.

При этом никакого влияния на нефтяной рынок от ослабления санкций против РФ нет. Это было ожидаемо. Поскольку российский экспорт даже в лучшие времена - это "ориентировочно 6% глобальной нефти по морю".

"Через Ормуз проходит 30%. И это невозможно было, чтобы эти 6% максимум, существенно решили проблему в отсутствии 30%", - резюмировал Власюк.

Относительно действий США - он отметил, что до сих пор непонятно, почему американцы принимали решение об ослаблении санкций. Украина надеется, что с разблокированием пролива санкции против российской нефти не только вернутся, но и усилятся.

"Теневой флот" - следующая мишень?

Благодаря ударам по российским нефтеэкспортным портам 3 и 4 апреля туда вообще не заходили танкеры. Сейчас порты понемногу восстанавливаются - например, в Приморске загружают в среднем два танкера в день. Украина скоро откорректирует этот момент.

В то же время в порту Усть-Луги с 1 апреля ничего не происходит. То есть этот порт выведен из строя, он фактически дисфункциональный.

"То есть все, где мы будем дотягиваться в РФ, все это оказывается в зоне риска. Так же я бы сказал, что в зоне риска могут быть танкеры теневого флота. Я бы не исключал этого", - заинтриговал Власюк.