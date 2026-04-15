В ЕС назвали ключевое негативное последствие конфликта на Ближнем Востоке
Возможная нехватка реактивного топлива из-за войны в Иране является "главным беспокойством" для Еврокомиссии и поводом для авиакомпаний усилить давление на климатическую политику ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Европейские авиакомпании еще не испытывают дефицита топлива, но могут столкнуться с дефицитом керосина в ближайшее время", - заявила пресс-секретарь исполнительного комитета ЕС по вопросам энергетической политики Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы ЕС были стабильными, и пока нет необходимости в дополнительном выпуске запасов. Она добавила, что европейские нефтеперерабатывающие заводы способны покрыть около 70% потребностей блока в керосине.
"Наша работа и наша роль на данный момент заключается в координации и сборе полной ситуационной осведомленности и информации о ситуации в режиме реального времени, поэтому мы сейчас еженедельно созываем координационные группы по вопросам нефти и газа", - подчеркнула Итконен.
Что говорят авиакомпании
Однако европейские операторы уже настаивают на действиях и уступках со стороны Брюсселя. Торговая ассоциация Airlines for Europe (A4E), членами которой являются Ryanair, Lufthansa и Air France-KLM, уже призвала к созданию платформы для совместных переговоров и закупки керосина.
Лоббистская группа также хочет принять закон, который обязывает европейские страны специально запасать авиационное топливо, как они уже обязаны делать это с нефтью и газом.
Европа вводит ограничения на фоне энергетического кризиса
Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с топливом, больше всего от кризиса пострадала Центральная Европа.
Так, правительства отдельных стран пытаются остановить панику и "топливный туризм", вводя жесткие суточные нормы.
В частности, Германия одобрила изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо, вызванный войной в Иране.
Кроме того, в Еврокомиссии призвали граждан работать из дома, меньше ездить на авто и летать, чтобы экономить драгоценные углеводороды.