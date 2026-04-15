Трамп дал надежду: цены на нефть начали снижаться

06:38 15.04.2026 Ср
2 мин
Что способствовало снижению цен на нефть?
aimg Константин Широкун
Фото: цены на нефть начали снижаться (Getty Images)

Мировые цены на нефть упали на фоне надежд, что Иран возобновит переговоры с США и Израилем, чтобы прекратить конфликт, который закрыл Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне 94,79 доллара за баррель, что на 4,57 доллара, или 4,6%, ниже, чем днем ранее. Американская нефть марки West Texas Intermediate завершила торговлю на уровне 91,20 доллара, что на 7,80 доллара, или на 7,87% ниже.

Оба бенчмарка выросли на предыдущей сессии: Brent поднялся более чем на 4%, а WTI - почти на 3% после того, как американские военные начали блокаду иранских портов.

"Кажется, на рынке есть надежда на лучший результат. Это означает, что рынок раньше учел многие изменения, которые мы уже видели", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital.

По словам аналитиков, цены на Brent более чувствительны к глобальным перебоям в поставках, чем цены на WTI.

"Восстановление потоков через Ормузский пролив остается важнейшей переменной в уменьшении давления на поставки энергоносителей, цены и мировую экономику", - говорится в сообщении МЭА.

Также на этом фоне МЭА резко снизило свои прогнозы по росту мирового предложения и спроса на нефть, при этом прогноз роста спроса на 2026 год был сокращен на 80 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидается, что предложение снизится до 1,5 млн баррелей в сутки.

Между тем, по данным двух трейдеров и расчетов Reuters, запланированный экспорт российских нефтепродуктов из черноморского порта Туапсе на апрель был пересмотрен в сторону увеличения примерно на 60% до 1,27 млн метрических тонн с 0,794 млн тонн в предыдущем плане.

Что предшествовало

Напомним, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Они завершились ничем - Тегеран отказался от требований американской стороны.

После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Американские корабли будут перехватывать все суда, которые заплатили Ирану пошлину за проход.

Тем временем Трамп предупредил: если иранские вооруженные силы атакуют американские корабли, США "отправят иранцев в ад".

В Тегеране ответили на эти заявления. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, скоро все с ностальгией будут вспоминать бензин по 4-5 долларов.

Несмотря на это, уже 14 апреля появилась информация, что в ближайшие дни переговоры на высшем уровне между Ираном и США могут продолжиться, и консультации между представителями делегаций не прекращались.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
