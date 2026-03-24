ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Больше 50 литров не давать": Европа вводит жесткие лимиты на заправку из-за Ирана

02:31 24.03.2026 Вт
3 мин
Первыми начали ограничивать продажу горючего Словения и Словакия
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: на АЗС (Getty Images)

Пока цены на нефть из-за Ирана штурмуют новые высоты, отдельные страны ЕС уже перешли к радикальным шагам - административному ограничению продажи горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в Reuters и Trans.INFO.

Читайте также: Ждать ли на АЗС "откат" цен? Эксперт назвал главное условие

Из-за событий на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с топливом. Теперь водители не только платят больше, но и не могут заправить полный бак из-за новых лимитов на АЗС.

При этом наиболее ощутимо кризис ударил по Центральной Европе. Правительства отдельных стран пытаются остановить панику и "топливный туризм", вводя жесткие суточные нормы.

Возвращение лимитов: опыт Словении и Словакии

Наиболее заметным следствием напряженности, связанной с конфликтом в Иране, являются административные ограничения на продажу топлива в Словении. Сейчас в этой стране частным водителям разрешено заправлять не более 50 литров в сутки. Для бизнеса лимит немного выше - 200 литров.

Премьер-министр Роберт Голоб успокаивает население, что запасы в стране есть, однако логистика не успевает за ажиотажным спросом. К доставке топлива на станции уже привлекают военных.

А вот в Словакии ввели финансовый порог - заправка на сумму не более 400 евро на одно транспортное средство. Для фур это критично: такая сумма покрывает менее 20% объема бака стандартного грузовика.

Почему это происходит

Одним из ключевых факторов дестабилизации рынкаявляется так называемый топливный туризм. В Словении, например, более низкие цены на топливо привлекаютводителей из соседних стран, а это довольно существенно увеличивает давление на заправки.

Кроме того, местные жители пытаются сделать запасы "на черный день", что приводит к пустым резервуарам на АЗС еще до обеда.

Сейчас сектор транспорта и логистики (TSL) оказался в тисках.

Ограничения на заправку заставляют перевозчиков:

  • искать топливо за рубежом, где оно значительно дороже;
  • делать частые остановки, что срывает сроки доставки товаров;
  • повышать тарифы на перевозки, что неизбежно приводит рано или поздно к подорожанию продуктов на полках магазинов.

Как реагируют другие страны

Некоторые государства пытаются действовать на опережение с помощью финансов, а не запретов. Италия уже объявила о временном снижении акцизов и выделении 100 миллионов евро на налоговые льготы для транспортных компаний, чтобы компенсировать скачок цен на дизель весной 2026 года. Однако эксперты предостерегают: эти меры - лишь "пластырь" на глубокой ране. Рынок будет оставаться нестабильным до тех пор, пока продолжается горячая фаза конфликта на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Словения АЗС Иран
Новости
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти