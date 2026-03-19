Германия готовит ограничение цен на топливо и большие штрафы для АЗС

15:20 19.03.2026 Чт
Правительство готовит жесткие правила для автозаправок
aimg Ірина Глухова
Фото: Германия готовит ограничение цен на топливо и большие штрафы для АЗС (Getty Images)

На фоне стремительного подорожания топлива из-за войны в Иране правительство Германии готовится ограничить повышение цен на бензин и дизель, и ввести штрафы для АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Стоимость нефти обновила рекорд после начала войны в Иране

Соответствующий законопроект планирует рассмотреть Бундестаг уже сегодня 19 марта.

Согласно документу, автозаправочным станциям позволят повышать цены только один раз в сутки - в полдень. В то же время снижать их можно будет в любой момент. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.

Такие шаги связаны с резким подорожанием топлива. В частности, цены на бензин в стране выросли на 27 центов за литр, а на дизель - на 42 цента. Это превышает средние показатели по ЕС.

По данным Европейской комиссии, Германия оказалась среди стран, где водители больше всего пострадали от ценового скачка.

Власти объясняют ситуацию высокой концентрацией рынка и возможными злоупотреблениями со стороны операторов АЗС. Новый закон также расширяет полномочия антимонопольного органа для борьбы с завышением цен.

В то же время бизнес критикует инициативу. В Федерации немецкой промышленности заявили, что такие изменения могут создать неопределенность для компаний и негативно повлиять на инвестиции.

Ожидается, что новые правила могут заработать уже с апреля и будут действовать минимум год.

Влияние войны в Иране на топливо

После начала военной операции США и Израиля в Иране цены на нефть резко пошли вверх, поскольку главная мировая артерия поставок - Ормузский пролив - до сих пор остается фактически заблокированной.

Экспорт нефти из стран Ближнего Востока парализован. Иран пытается заминировать пролив и угрожает бить по танкерам. США обещают сопровождать корабли с нефтью и газом.

Ситуацию обострила атака Ирана на крупнейший в мире СПГ-скомплекс в Катаре. На этом фоне цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель и продолжает расти.

Цены на заправках в Украине также стремительно растут уже вторую неделю подряд. Дорожает все - бензин, дизель, автогаз.

Сколько стоит топливо по состоянию на 19 марта и чего ожидать дальше - в материале РБК-Украина.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО