Нефтяные шоки хуже, чем в 1970-х: МЭА бьет тревогу из-за войны в Иране
Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти в энергетический кризис, вызванный войной в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если это (высвобождение нефти - ред.) будет необходимо, конечно, мы это сделаем. Мы рассматриваем условия, анализируем, оцениваем рынки и обсуждаем с нашими странами-членами", - исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
Ранее сообщалось, что страны-члены МЭА 11 марта договорились выпустить рекордные 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с ростом мировых цен на сырую нефть.
"Выпуск запасов поможет успокоить рынки, но это не решение. Это лишь поможет уменьшить боль в экономике", - добавил он.
Бирол также назвал кризис на Ближнем Востоке "очень серьезным" и хуже, чем два нефтяных шока 1970-х годов, а также влияние российско-украинской войны на мировые рынки газа вместе взятые.
"Важнейшим решением этой проблемы является открытие Ормузского пролива. Глубина проблемы не была должным образом оценена лицами, принимающими решения во всем мире", - добавил исполнительный директор МЭА.
Что предшествовало
Напомним, Иран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать весь Персидский залив и Ормузский пролив в частности, если США и союзники попытаются атаковать побережье Ирана.
Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану. Он пригрозил атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.
Также в Иране отметили, что Ормузский пролив якобы остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с "врагами" Ирана.