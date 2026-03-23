Нефтяные шоки хуже, чем в 1970-х: МЭА бьет тревогу из-за войны в Иране

Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти в энергетический кризис, вызванный войной в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если это (высвобождение нефти - ред.) будет необходимо, конечно, мы это сделаем. Мы рассматриваем условия, анализируем, оцениваем рынки и обсуждаем с нашими странами-членами", - исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Ранее сообщалось, что страны-члены МЭА 11 марта договорились выпустить рекордные 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с ростом мировых цен на сырую нефть.

"Выпуск запасов поможет успокоить рынки, но это не решение. Это лишь поможет уменьшить боль в экономике", - добавил он.

Бирол также назвал кризис на Ближнем Востоке "очень серьезным" и хуже, чем два нефтяных шока 1970-х годов, а также влияние российско-украинской войны на мировые рынки газа вместе взятые.

"Важнейшим решением этой проблемы является открытие Ормузского пролива. Глубина проблемы не была должным образом оценена лицами, принимающими решения во всем мире", - добавил исполнительный директор МЭА.