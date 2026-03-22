Куба второй раз за неделю объявила о масштабном блэкауте: более 10 млн человек без света

Министерство энергетики Кубы в субботу вечером, 21 марта, заявило об очередном отключении электроэнергии по всему острову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"В 18:32 (по местному времени произошло полное отключения Национальной электроэнергетической системы. Задействованы протоколы по восстановлению ее функционирования", - заявили в министерстве.
В результате инцидента более 10 млн человек остались без света. Незадолго до этого государственная энергетическая кампания страны заявила, что ожидает дефицит электроэнергии в размере 1,7 мегавата в самый пиковый период в субботу вечером.
Отметим, что Куба все еще восстанавливалась после того, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года.
CNN отмечает, что нехватка нефти из Мексики и Венесуэлы практически полностью остановила туризм на острове, нарушила образовательный процесс, сократила работу больниц и не позволяет фермерам доставлять свою продукцию на рынок.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что ему выпадет честь "взять" Кубу. По его словам, он может делать с ней все что угодно.
Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна будет сопротивляться в случае нападения США, ответив тем самым на угрозы Трампа. Кроме того, в МИД заявили, что отказываются обсуждать смену власти.
К слову, на фоне проблем со светом, в Кубу направлялись два танкера с российским топливом и газом. Однако после предупреждения США танкер с топливом изменил маршрут движения.