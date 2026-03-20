Танкер с топливом РФ "передумал" плыть к Кубе после предупреждения США, - Bloomberg

Танкер Sea Horse с российским дизельным топливом, который направлялся на Кубу, изменил свое место назначения на Тринидад и Тобаго после замечания США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, танкер сменил место назначения после того, как США уточнили, что этот остров не имеет права принимать российское топливо.

Согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg и морской разведывательной компанией Kpler Ltd., это был танкер с 200 тысячами баррелей российского дизельного топлива.

На вопрос о том, направлялась ли российская нефть именно на Кубу, российские чиновники отказались отвечать.

Кроме того, еще один танкер, "Анатолий Колодкин", все еще направляется по Атлантическому океану в порт Матансас на Кубе.

Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть. В частности, лицензия запрещает осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает "достаточными возможностями" для влияния на ситуацию.

Отметим, президент Кубы Мигель Диас-Канель недавно публично подтвердил, что его страна ведет с США переговоры на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа.