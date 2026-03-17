"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Заявление Трампа о Кубе

16 марта во время выступления Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Кубы и заявил, что считает возможным установление контроля над островом.

"Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — заявил он.

По словам американского президента, у США, по его мнению, есть инструменты, позволяющие влиять на происходящее вокруг Кубы.

Слова о влиянии на остров

Во время выступления Трамп также заявил, что считает возможным принять различные решения относительно Кубы.

"Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", — сказал Трамп.

Контекст заявления

Высказывания президента США прозвучали на фоне усиления политического и экономического кризиса на Кубе, а также сложных отношений между Вашингтоном и Гаваной.

На данный момент официальной реакции кубинских властей на заявление Дональда Трампа не поступало.