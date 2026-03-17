ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой

00:55 17.03.2026 Вт
2 мин
Трамп озвучил жесткий сценарий для острова, который потрясет весь мир
aimg Никончук Анастасия
"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Читайте также: Кубу поглотил тотальный блэкаут из-за энергетической блокады США

Заявление Трампа о Кубе

16 марта во время выступления Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Кубы и заявил, что считает возможным установление контроля над островом.

"Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — заявил он.

По словам американского президента, у США, по его мнению, есть инструменты, позволяющие влиять на происходящее вокруг Кубы.

Слова о влиянии на остров

Во время выступления Трамп также заявил, что считает возможным принять различные решения относительно Кубы.

"Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", — сказал Трамп.

Контекст заявления

Высказывания президента США прозвучали на фоне усиления политического и экономического кризиса на Кубе, а также сложных отношений между Вашингтоном и Гаваной.

На данный момент официальной реакции кубинских властей на заявление Дональда Трампа не поступало.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, у Кубы есть два возможных сценария развития событий. По словам американского лидера, речь идет либо о согласии на так называемое "дружественное поглощение", либо о варианте, который он назвал "не дружественным", добавив при этом, что в конечном итоге это не имеет значения.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может либо выйти на соглашение с Кубой, либо принять иные решения относительно острова. По его словам, дальнейшее развитие ситуации в отношениях между двумя странами может произойти достаточно быстро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Куба
Новости
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
Аналитика
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой