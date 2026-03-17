"Могу сделать с ней все, что захочу": Трамп высказался о контроле над Кубой
Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно Кубы. Во время публичного выступления он допустил возможность установления контроля над островом и заявил, что располагает достаточными возможностями для влияния на ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.
Заявление Трампа о Кубе
16 марта во время выступления Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Кубы и заявил, что считает возможным установление контроля над островом.
"Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — заявил он.
По словам американского президента, у США, по его мнению, есть инструменты, позволяющие влиять на происходящее вокруг Кубы.
Слова о влиянии на остров
Во время выступления Трамп также заявил, что считает возможным принять различные решения относительно Кубы.
"Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу", — сказал Трамп.
Контекст заявления
Высказывания президента США прозвучали на фоне усиления политического и экономического кризиса на Кубе, а также сложных отношений между Вашингтоном и Гаваной.
На данный момент официальной реакции кубинских властей на заявление Дональда Трампа не поступало.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, у Кубы есть два возможных сценария развития событий. По словам американского лидера, речь идет либо о согласии на так называемое "дружественное поглощение", либо о варианте, который он назвал "не дружественным", добавив при этом, что в конечном итоге это не имеет значения.
Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может либо выйти на соглашение с Кубой, либо принять иные решения относительно острова. По его словам, дальнейшее развитие ситуации в отношениях между двумя странами может произойти достаточно быстро.