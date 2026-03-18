"Готовы к сопротивлению": президент Кубы ответил на угрозы Трампа

Куба готова сопротивляться в случае нападения США, которым угрожает американский лидер Дональд Трамп.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного строя силой. И для этого используют возмутительный повод: жесткие ограничения ослабленной экономики, на которую они нападали и пытались изолировать более шести десятилетий", - написал Диас-Канель. По его словам, США объявляют о планах захвата Кубы, ее ресурсов и даже самой экономики, которую "они стремятся задушить, чтобы заставить страну сдаться". "Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, которая применяется как коллективное наказание против всего народа. Даже в худшем сценарии Куба уверена в одном: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", - подчеркнул президент.