Куба отказалась обсуждать смену власти с США, – заявление МИД
Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Гавана не рассматривает возможность обсуждения с США вопросов, связанных с политической системой страны и должностью президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Жесткая позиция по вопросу власти
Кубинская сторона четко обозначила границы диалога с Вашингтоном. По словам Фернандеса де Коссио, любые темы, касающиеся внутреннего политического устройства страны, не подлежат обсуждению.
"Политическая система Кубы не подлежит переговорам, и, конечно, ни президент, ни должность какого-либо чиновника не являются предметом обсуждения с Соединёнными Штатами".
Реакция на слухи о сделке
Ранее в медиа распространялась информация о возможных переговорах между США и Кубой, в рамках которых якобы рассматривался вариант экономического соглашения.
Предполагалось, что смягчение санкций могло быть связано с изменениями в руководстве страны.
Однако в Гаване такие предположения фактически опровергли, подчеркнув, что подобные условия не обсуждаются.
О чем готовы говорить стороны
При этом Куба подтвердила, что контакты с американской стороной продолжаются. Как отметил представитель МИД, стороны действительно могут обсуждать ряд сложных, но взаимно важных вопросов.
Речь идет, в частности, о торговых отношениях и финансовых претензиях, которые остаются предметом переговоров между двумя странами.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением по поводу Кубы. В ходе публичного выступления он не исключил вариант установления контроля над островом, подчеркнув, что у него есть необходимые ресурсы для влияния на развитие ситуации.
Отметим, что 16 марта на Кубе произошел масштабный сбой в энергосистеме, который вызвал общенациональный блэкаут. Это первое крупное отключение электроэнергии после фактической остановки поставок нефти на остров.