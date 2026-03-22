Куба вдруге за тиждень оголосила про масштабний блекаут: понад 10 млн людей без світла

Міністерство енергетики Куби в суботу ввечері, 21 березня, заявило про чергове відключення електроенергії по всьому острову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"О 18:32 (за місцевим часом) відбулося повне відключення Національної електроенергетичної системи. Задіяні протоколи з відновлення її функціонування", - заявили в міністерстві.
Унаслідок інциденту понад 10 млн осіб залишилися без світла. Незадовго до цього державна енергетична кампанія країни заявила, що очікує на дефіцит електроенергії в розмірі 1,7 мегавата в найпіковіший період у суботу ввечері.
Зазначимо, що Куба все ще відновлювалася після того, як США почали блокувати постачання нафти з Венесуели на початку цього року.
CNN зазначає, що нестача нафти з Мексики та Венесуели практично повністю зупинила туризм на острівці, порушила освітній процес, скоротила роботу лікарень і не дає змоги фермерам доставляти свою продукцію на ринок.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що йому випаде честь "взяти" Кубу. За його словами, він може робити з нею все що завгодно.
Пізніше президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна чинитиме опір у разі нападу США, відповівши тим самим на погрози Трампа. Крім того, у МЗС заявили, що відмовляються обговорювати зміну влади.
До слова, на тлі проблем зі світлом, до Куби прямували два танкери з російським паливом і газом. Однакпісля попередження США танкер із паливом змінив маршрут руху.