"Дружественный "захват Кубы? В Сенате США срочно блокируют военные планы Трампа

Сенаторы-демократы в США подали резолюцию, которая должна запретить президенту Дональду Трампу применять военную силу против Кубы без предварительного одобрения Конгресса США.

Так, группа влиятельных сенаторов, среди которых Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф, выступила с инициативой ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Их документ требует немедленного вывода американских войск из любых боевых действий против Кубы, если они будут начаты без одобрения законодателей.

Сенаторы считают, если не связать руки администрации Дональда Трампа, то в мире может начаться еще один мировой конфликт.

Так, сенатор Тим Кейн отметил, что Конституция США четко закрепляет право объявлять войну за Конгрессом. По его словам, администрация Трампа ведет себя так, будто может единолично начинать операции не только против Кубы, но и в Венесуэле и Иране, не отчитываясь перед обществом.

"Дружеский захват": заявление Трампа, изменившее все

Напряженность вокруг Кубы усилилась после заявлений Трампа на этой неделе. Так, во время пресс-конференции во Флорида он допустил возможность так называемого "дружественного захвата" острова.

Президент отметил, что переговоры с руководством Кубы ведет государственный секретарь Марко Рубио, а более активные действия могут рассматриваться после завершения конфликта с Ираном.

Рубио ранее заявлял сенаторам, что администрация США хотела бы видеть смену власти на Кубе, хотя и отрицал намерения прямой провокации.

Политическое давление на Белый дом

Отметим, что это уже не первая попытка демократов использовать резолюцию о военных полномочиях как инструмент давления. Хотя республиканское большинство часто блокирует такие инициативы, они становятся трибуной для острой критики внешней политики Трампа.

Голосование по "кубинской резолюции" ожидается до конца марта 2026 года.

Кроме того, на следующей неделе сенаторы планируют вынести на голосование также аналогичные документы по войне с Ираном. Главное требование оппозиции - проведение открытых слушаний, где администрация президента должна четко объяснить стратегию США в новых военных конфликтах.